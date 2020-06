Už ve čtvrtek zvítězili fotbalisté Jiskry Domažlice v Plzni na Doubravce těsně 3:2 a čekali na páteční výsledkové vyústění utkání mezi Mýtem a Petřínem. Tým z hlavní západočeské metropole mohl v případě zisku tří bodů slavit celkové prvenství na tomto turnaji. Měl by sice stejně bodů jako Chodové a znatelně horší skóre, ale lepší vzájemný zápas, což by v konečném zúčtování nakonec rozhodlo.

A svěřencům trenéra Radka Vodrážky se uspět povedlo, byť jim Slavoj Mýto poslední cestu za malou slávou pořádně zkomplikoval. Petřín ale vyhrál díky brankám Bendla a Trojovského 2:1 a mohl se radovat. „Nebylo to vůbec jednoduché utkání. Musím přiznat, že domácí nám zápas hodně znepříjemnili. Asi nechtěli, abychom celý turnaj vyhráli,“ usmíval se trenér SK Petřín Plzeň Radek Vodrážka.

„Ale nakonec jsme to zvládli a zaslouženě zvítězili. Podle mého názoru jsme byli o tu jednu branku lepší,“ dodal k hodnocení duelu kouč z Plzně, jenž si celý turnaj nemohl vynachválit.

„Kvalitní turnaj, těžcí soupeři, výborné zápasy. Za nás skvělé. Bylo to fajn pro nás i pro kluky. I tento úspěch se jim v hlavě určitě uloží. Teď půjde jen o to tyto výsledky nějakým způsobem přenést i do mistrovského podzimu,“ přeje si spokojený trenér vítězného týmu.

Na závěr turnaje vybojovaly tři body také Rokycany, které díky famózní první půli doma smetly Přeštice 4:1. „Byl to opravdu těžký zápas. Hosté byli fotbalovější, častěji drželi míč na kopačkách a kombinovali, ale my byli zejména v prvním poločase velice produktivní. Turnaj hodnotím velmi pozitivně. Pravda, výsledky mohly být i lepší, ale hra se mi celkem líbila. Dali jsme příležitost některým klukům z dorostu i béčka, kteří si to zasloužili, a pro ně to byla cenná zkušenost. Chtěli jsme si zkrátka vyzkoušet, jestli tihle nováčci budou mít na divizní fotbal,“ uvedl rokycanský trenér Milan Dejmek.

BRONZ PUTUJE NA KRKY MLADÍKŮ Z PLZNĚ

Díky vysokému vítězství 5:2 v Klatovech si bronzovou příčku na turnaji zajistil starší dorost Viktorie Plzeň. „Viktorka nás zcela jednoznačně přehrála, dobře kombinovala a skoro k ničemu nás nepustila,“ uznal sílu soupeře zklamaný kouč Klatov Michal Hoffmann.

Na druhé straně barikády naopak panovala spokojenost. Pochopitelně. „Určitě. Chtěl bych pochválit celý tým za přístup, nastavení v hlavě i kvalitu. Pozitivem je pět vstřelených branek, i když jsme jich podle mě mohli dát daleko více,“ říkal trenér starších dorostenců Plzně Josef Parlásek.

Jak už bylo zmíněno, jeho družina si díky vítězství zajistila bronzové medaile. „Pro kluky byl tento turnaj velkou a cennou zkušeností. V konkurenci nejlepších týmů kraje obstáli. Těší mě to i z toho pohledu, že jsme nastupovali s hráči, kteří svým ročníkem spadají ještě do kategorie mladšího dorostu. Byl to opravdu super turnaj a pochvalu zaslouží také Radek Vodrážka. Organizace a zápasy byly naprosto parádní,“ uzavřel kouč Viktorie.

VÝSLEDKY 7. KOLA



Mýto – Petřín Plzeň 1:2 (Konopásek – Bendl, Trojovský), Klatovy – Viktoria Plzeň U19 2:5 (Janda, Prančl – Aubrecht 2, Jedlička, Krůta, Prokop), SENCO Doubravka – Jiskra Domažlice 2:3 (Trojanec, Těžký – Bauer, Daniel Černý, Došlý), Rokycany – Přeštice 4:1 (Procházka, Plzák, Michal Černý – Kristl).