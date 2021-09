Na domažlické Střelnici se očekává parádní fotbalová podívaná nejlepšího mužstva směrem do defenzivy a třetího nejproduktivnějšího týmu celé elity kraje. „Že jsou Radnice takhle nahoře, mě vůbec nepřekvapuje. Některé kluky tam znám, ale hlavně znám Pavla Aubrechta, který je skvělý člověk, a především výborný trenér,“ říká kouč domažlického béčka Pavel Javorský, jenž v minulém kole rozhodl v 83. minutě o vítězství Jiskry na půdě silné Lhoty.

Radnice (v červeném) před týdnem porazily Černice 1:0.Zdroj: Deník/Jana Moulisová

„Fotbalisté z Radnic mají rychlý přechod do protiútoku i obrany. V posledním venkovním utkání sice prohráli ve Staňkově, ale rozhodně nás nečeká nic jednoduchého. Je to TOP tým v krajském přeboru a podle mě skončí do třetího místa,“ chválí trenér nedělního protivníka.

Zároveň ale dodává, že na domácím trávníku se svým týmem ztrácet nehodlá. „My budeme chtít potvrdit pět bodů z venkovních duelů, které jsme teď přivezli, a chceme zvítězit,“ má jasno.

A co k nedělní bitvě říkají v táboře radnického soka? „Do Domažlic se na velké hřiště asi žádnému týmu nejezdí rádo. Někteří kluci z našeho mužstva okusí jejich hřiště vůbec poprvé a já jsem sám zvědavý, jak se s tím popereme a jak utkání dopadne,“ vypočítává Jakub Volák, gólman Radnic.

Nováček jede na půdu lídra. Rozhodnout může jediná branka, míní gólman Radnic.Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Fanouškům ale slibuje, že v magnetu kola tým nechá všechno. „Určitě budeme chtít ukázat to nejlepší, co v nás je a co se do nás trenérské duo Aubrecht – Štěpánek za poslední léta snažilo dostat ze svých bohatých zkušeností. Po nezdaru ve Staňkově se určitě chceme odrazit od výkonu z kvalitního víkendového utkání s Černicemi (1:0). Myslím si, že nám Benfika bude chtít ukázat, kdo je doma, ale my body zadarmo nedáme, určitě chceme bodovat. Rozhodnout může v tomto utkání i jediná branka, a o to důležitější bude, kdo ji vsítí jako první,“ predikuje sedmadvacetiletý brankář.

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – pátek (dnes) 10.30: Příbram B – Viktoria Plzeň B, sobota 10.15: Benešov – Domažlice. FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Mýto, 15.30: Doubravka – Katovice, Soběslav – Přeštice, 16.00: Cheb – Klatovy, neděle 15.30: Sedlčany – Rokycany. Krajský přebor – sobota 10.15: Vejprnice – Rapid Plzeň, 16.30: Zruč – Nepomuk, Stříbro – Lhota, Černice – Horní Bříza, Chotíkov – Holýšov, Bolevec – Tlumačov, neděle 16.00: Staňkov – Nýrsko, 16.30: Domažlice B – Radnice.

I. A třída – pátek (dnes) 18.00: Petřín Plzeň B – Luby, sobota 10.15: Kralovice – Košutka, 10.30: Žihle – Bělá nad Radbuzou, 16.30: Sv. Hrádek – Kaznějov, Mochtín – Tachov, neděle 16.00: Svéradice – Rokycany B, 16.30: Křimice – Sušice, Mýto B – Žákava. I. B třída, skupina A – sobota 16.30: Planá – Chodová Planá, Kdyně – Chodov, Nečtiny – Krchleby, neděle 14.00: Dlouhý Újezd – Chodský Újezd, 15.00: Klenčí – Meclov, 16.00: Postřekov – Horšovský Týn, 16.30: Mrákov – Úněšov.

I. B třída, skupina B – sobota 10.00: Měcholupy – Kasejovice, 13.30: Chotěšov – Štěnovice, 16.30: Blovice – Chanovice, Chlumčany – Pačejov, neděle 10.15: Přeštice B – Vrhaveč, 15.00: Klatovy B – Dobřany, 16.30: Bolešiny – Horažďovice. I. B třída, skupina C – sobota 16.30: Plasy – Raková, Volduchy – Město Touškov, Dýšina – Všeruby, Příkosice – Zbiroh, Smíchov Plzeň – Vejprnice B, Slovan Plzeň – Kozolupy, neděle 16.30: Chrást – Malesice.