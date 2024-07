„Začínáme oficiálně pohromadě ve čtvrtek. Předtím už ale mají kluci individuální plán a posílají, jak to plní. Zatím to vypadá dobře, můžu být spokojený. Takové technologie dřív za nás nebyly," usmívá se trenér Mýta Petr Nykles.

První přípravný zápas sehraje celek z Rokycanska v sobotu, kdy se představí v Chlumci, jenž hraje Středočeský přebor. Pak se střetně Mýto s Horšovským Týnem a v generálce se utká s Bolevcem. Jednoho soupeře však stále shání. „Beroun to bohužel odřekl teď a chybí nám tak jeden tým. Je to nepříjemné, protože teď už budeme těžko někoho shánět," krčí rameny mýtský lodivod.

Ten se zároveň bude muset obejít v nové sezoně bez svého zkušeného záložníka. „Petr Štych odchází do Německa. Bude nám hodně chybět. Charakterově je to výbornej kluk do kabiny a celkově jsme si sedli. Říkal, že vždy byl jeho sen zahrát si v Německu. V mládí se mu to nepovedlo, tak to jde zkusit teď. Jinak nevím o nikom, že by měl odejít," vysvětluje Nykles.

Ohledně případných posil zůstává trenér Mýta zatím opatrný. „Máme tři posily v jednání. Ale je to takové složitější, tak nechci zatím nic prozrazovat," dodává zkušený kormidelník.