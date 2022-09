Nebylo to jednoduché utkání, shodli se gólman Brych s kapitánem Mužíkem

Ale na domácím hřišti jsou přeštičtí fotbalisté i jako nováček suverénní. Na úvod tým z jihu Plzeňska porazil před vlastními fanoušky pražský Motorlet 2:1 a pak deklasoval Písek. Jihočeši odjeli domů s potupným debaklem 2:7.

Fotbalisté TJ Jiskra Domažlice (na snímku hráči v bílých dresech) porazili v minulém kole Zbuzany.Zdroj: Áčko Jiskry & Jiří Pojar

Pět branek v dresu Robstavu tehdy vstřelil kanonýr Daniel Černý, který do Přeštic přišel v letní přestávce právě z kádru domažlického lídra. Na Černého ostatně před sobotní konfrontací na Chodsku upozorňují. „Dandý je fakt dobrý útočník, musíme si na něj dát pozor,“ varuje domažlický brankář Lukáš Brych. „Ale nejen na něj. Přeštice mají silný tým. Jsou tam kluci jako Zeman či Štípek, kteří mu to dokážou výborně připravit,“ doplnil ještě.

Zdroj: Youtube

Podobně o relativně čerstvě osmadvacetiletém snajprovi hovoří i zkušený kapitán Jiskry Petr Mužík. „Jo, Dan je gólový hráč, dovede si najít prostor. Navíc je to super kluk, takže mu přeji, ať mu to dál pálí, ale ne proti nám,“ směje se tahoun už tak velmi kvalitní záložní řady chodského celku.

Přeštice se vrací z Hostouně bez bodu. Spíš remízové utkání, procedil Purkart

Své si k ostře sledovanému derby řekli také trenéři Jiskry. „Bude to těžké utkání, Přeštice mají výborný tým, což dokázaly v poháru i doma s Pískem. Bude to napínavé, my si to s nimi rozdáme na férovku a doufám, že si odvezeme tři body,“ přál si trenér brankářů v Domažlicích Karel Míčka.

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

„Přeštice? Velice dobré mužstvo. Oba týmy se celkem znají, takže si myslím, že mohou rozhodovat maličkosti, jako standardní situace nebo laciný gól. Doufám, že budeme nachystaní a že budou padat góly. Kdybychom vyhráli třeba 4:2, nebo 4:3, zlobit se určitě nebudu,“ doplnil s úsměvem na rtech hlavní trenér domažlických fotbalistů Pavel Vaigl. Kdo s koho? Kdo se bude radovat?

Fotbalový program

FORTUNA ČFL A – sobota 10.30: Viktoria Plzeň B – Loko Vltavín, 14.00: ROBSTAV Přeštice – Jiskra Domažlice. FORTUNA divize A – pátek (dnes) 18.00: Rokycany – Tochovice, sobota 10.15: Mariánské Lázně – Klatovy, Petřín Plzeň – Sokol Lom, 17.00: Hořovice – Horní Bříza, SENCO Doubravka – Soběslav, neděle 10.15: Jiskra Domažlice B – Aritma Praha.



Krajský přebor – pátek (dnes) 17.30: Petřín Plzeň B – Sokol Radnice, 18.00: Chotíkov – Baník Stříbro, Nepomuk – Černice, sobota 17.00: Okula Nýrsko – Lhota, Tachov – Rapid Plzeň, neděle 16.00: Staňkov – Slavoj Mýto, 17.00: Holýšov – Tlumačov, Vejprnice – Zruč.



I. A třída – pátek (dnes) 18.00: Křimice – Sušice, sobota 10.15: Kralovice – Smíchov Plzeň, 17.00: Kaznějov – Bolevec, Luby – Dlouhý Újezd, neděle 10.15: Chlumčany – Košutka, 14.00: Horšovský Týn – Přeštice B, 17.00: Mochtín – Žákava, Rokycany B – Malesice.



I. B třída, skupina A – sobota 17.00: Krchleby – Vejprnice B, Meclov – Planá (hř. Třebnice), Chodský Újezd – Tlučná (hř. Horní Jadruž), neděle 10.15: Bělá nad Radbuzou – Bor, 15.00: První chodská Klenčí – Mrákov, 16.00: Postřekov – Kdyně, 17.00: Slavoj Koloveč – Tatran Chodov.



I. B třída, skupina B – sobota 13.00: Blovice – Měcholupy, 16.00: Pačejov – Sv. Hrádek, 17.00: Dobřany – Svéradice, 18.00: Bolešiny – Losiná, neděle 16.00: Klatovy B – Chotěšov, 17.00: Chanovice – Strážov, Horažďovice – Štěnovice.



I. B třída, skupina C – sobota 15.00: Zbiroh – Slovan Plzeň, 17.00: Zruč B – Město Touškov, Mladotice – Kozolupy, Chrást u Plzně – Slavia Úněšov, Příkosice – Radnice B, Dýšina – Volduchy, Slavoj Mýto B – Plasy.

