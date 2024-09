Tachov o víkendu bodoval naplno, i tak ale nebyl tachovský Lukáš Hudec příliš spokojený. „Nebyla to od nás žádná hitparáda. Nešly nám vůbec nohy, ztráceli jsme míče v přechodové fázi, neměli jsme ani odražené balony. Nedokážu posoudit, zda na to měl vliv i odložený zápas, ale bylo to utrápené vítězství. V prvním poločase hrála Lhota velice dobře takticky," přiznal kormidelník Tachova.

Pořádně oslavit mohl své narozeniny lodivod Nepomuku Josef Viktora, jehož svěřenci přejeli Klatovy 5:1. „Klatovy neodehrály v poli špatný zápas, ale potvrdilo se to, na co jsem upozorňoval i hráče. V obraně dělají obrovské chyby a ty přišly. Byli jsme trpěliví a třikrát je potrestali. Pro nás enormně důležitý body," přiznal kouč celku z jihu Plzeňska.

„Po vítězství jsme si to užil. I druhý den mi je celkem dobře. Už nejsem takový divočák," dodal s úsměvem k pozápasové oslavě Josef Viktora.

Rapid přetlačil v sobotu Holýšov těsně 1:0, když proměnil pokutový kop. Jak však přiznal plzeňský trenér Zbyněk Jiskra, utkání mohlo dopadnout zcela opačně.

„Pro soupeře hodně krutý výsledek. V zápase měl čtyři tutovky, když dvakrát trefil tyčku a dvakrát to vytáhl náš gólman, který už obvykle chytá jen za starou gardu. Štěstí stálo rozhodně na naší straně. Vybralo jsme si to asi za ty zápasy, kdy tomu bylo naopak," vysvětloval Zbyněk Jiskra.

Křimice vedly v Horní Bříze už 4:0, nakonec se ale utkání ještě zdramatizovalo. „Měli jsme skvělý vstup do utkání, po pěkných akcích jsme rychle vedli 3:0. Když dal Renda Kropáček ve na 4:0, tak se zdálo, že je po zápase. Ale nebylo to. Domácí si ještě do konce prvního poločasu vypracovali tři šance a sportovně musíme uznat, že při nás stálo štěstí. I po pauze jsme směrem do defenzivy udělali chyby a dvě z nich soupeř potrestal. Za konečné tři body jsme tak rádi," uznal záložník Křimic Jakub Szedmák.

V souboji nováčků poprvé odešla naprázdno Koloveč, která podlehla Horšovskému Týnu 1:4. „Rozhodla efektivita v koncovce. My jsme bohužel své šance zahazovali. Když hosté vedli, mohli spoléhat na brejky, na což mají vhodnou typologii hráčů. Od nás málokdo odehrál navíc svůj standard. Nedařilo se nám, takový zápas se občas stane," pokrčil rameny trenér Kolovče Martin Steinbrücker.