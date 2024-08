„Jsme v takovém zoufalém stavu. Máme některé hráče mimo, k tomu jsou i zranění. Vzhledem k tomu jsme s tříbodovým ziskem naprosto spokojení. Nebylo to vůbec pěkné utkání. Pomohla nám každopádně rychlá branka. Pak jsme trefili tyč. Po pauze měla Zruč dvě šance, jednou trefila tyč. Jsem rád, že jsme to udrželi," byla cítit úleva ve slovech nepomuckého trenéra Josefa Viktory.

Radost byla cítit u Luboše Vašici z Klatov, jehož svěřenci slavili po vítězství 3:2 v Nýrsku rovněž první tříbodový zisk v sezoně. „Z naší strany bojovné utkání. Chtěli jsme soupeře překvapit, změnili jsme rozestavení, a to se nám myslím povedlo. V první půli jsme ještě měli sílu, byl to vyrovnaný zápas a nám se povedlo proměnit obě gólové příležitost. Po standardce bohužel domácí snížili," řekl k první části zkušený kormidelník.

„Po přestávce jsme byli ještě nějakou dobu aktivnější, vstřelili jsme branku, ale pak už nám docházely síly. Někteří kluci hráli o den dříve za dorost a měli tak toho dost. Stáhli jsme se tak do bloku, domácí nás začali přehrávat. Nakonec jsme to ale ubojovali. Pro kluky je to odměnou za skvělý přístup a také za to, jak se dokázali popasovat s novým rozestavením. Enormně cenné body," chválil svůj tým Luboš Vašica.

Další těsné vítězství urval Kaznějov. Brankář Švihořík dosud neinkasoval a jeho tým slavil výhru 1:0 nad Chlumčany. „Utkání pro nás mělo podobný scénář jako před týdnem v Horšovském Týně. Začali jsme aktivně a dostali jsme se do vedení po vydařené akci. Zápas byl otevřený až do poslední minuty. Chlumčany držely míč, ale bylo to pouze po vápno. Snahu o průnikové přihrávky zastavovala naše fungující obrana a centry zase sbíral opět skvělý Švihořík. Nám se ve druhém poločase nepodařilo proměnit dvě stoprocentní šance. Vítězství jsme ale uhájili," těšilo kaznějovského záložníka Františka Rusňáka.

Boj o čelo tabulky nabídl nakonec jednoznačnou podívanou, Tachov deklasoval Křimice 4:1. „Nevím, jestli je to kruté, ale soupeř vyhrál zcela zaslouženě. Tachov byl mnohem důraznější, přímočařejší, agresivnější. My jsme evidentně neměli svůj den, přistoupili jsme k zápasu až příliš bohorovně,“ řekl křimický trenér Ondřej Zapoměl.

Málokdo by čekal, že o víkendu nezíská ani bod silný Rapid. Ten si v domácím prostředí vylámal zuby na Horšovském Týně, když prohrál 1:3. „Utkání se nám vůbec nepovedlo. Soupeř hrál z hlubokého bloku, do něhož jsme se vůbec nemohli dostat. Kazili jsme přihrávky a nebylo to od nás dobré. Chceme na tento zápas hodně rychle zapomenout," těžko hledal slova kouč Rapidu Zbyněk Jiskra.

Suverénní je naopak nadále Koloveč. Ta pokračovala v gólových hodech v Radnicích, kde zvítězila 7:2. „Jsme rád, že to, co jsme si řekli v šatně, jsme předváděli i na hřišti. První poločas byl od nás skvělý, dávali jsme pěkné branky, kluky musím pochválit. Hezky se na to i koukalo. Pak jsme to už v klidu zvládli, od nás přesvědčivé vítězství," radoval se kolovečský trenér Martin Steinbrücker.

Tři body pak v sobotu získal Holýšov, který si poradil 3:1 se Lhotou. Mýto naopak loupilo v Horní Bříze, odkud si přivezlo po výsledku 3:1 všechny body.

„Jeli jsme do Horní Břízy dobře naladění po vítězství nad Nepomukem. Začátek se nám úplně nepovedl, když soupeř vstřelil brzy gól. Nám se povedlo rychle vyrovnat. Následně sice byli domácí více na balonu, ale nám se povedlo vstřelit dvě branky z brejku po pěkných akcích. Ve druhé půli se nám to už povedlo udržet. To se sice nehrál fotbal žádné velké úrovně, všem to odskakovalo, ale nám to už k vítězství stačilo," řekl po zápase trenér Mýta Petr Nykles.