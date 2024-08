„První poločas nebyl z naší strany dobrý. Byli jsme nervózní, podráždění. Chyby v defenzívě, nepřesnost v kombinaci. Naštěstí jsme dali před koncem poločasu na 2:2. O pauze jsme si řekli, na čem zapracovat. Asi to pomohlo, protože hned na začátku druhé půle jsme dali vítězný gól a výrazně zlepšili výkon. Další naše šance už zůstaly bohužel nevyužité," řekl po vítězném utkání křimický záložník Jakub Szedmák.

Nýrsko po další porážce má na svém kontě nadále nulový bodový zisk. „Oproti předchozímu tam obrovský rozdíl v rychlosti a organizaci. Utkali jsme proti těžkému soupeři, jenž má v týmu hráče, kteří působili i ve třetí lize. I tak jsme se ale s tím dobře popasovali a předvedli dobrý výkon. Škoda jen, že jsme bez bodu. Šance na srovnání tam byly," mrzelo lodivoda Nýrska Petra Výtiska.

Ve Lhotě se rozhodlo během tří minut ve druhém poločase, kdy domácí vstřelili dvě branky a porazili Radnice 2:0. „Jsem rád, že jsme utkání zvládli. V prvním poločase jsme neproměnili penaltu, plus další šance. Hráli jsme ale dobře a povedenou tříminutovku ve druhé půli se nám povedlo utkání rozhodnout. Jednou nás sice zachránila tyčka, ale jinak jsme měli hru pod kontrolou a zaslouženě jsme zvítězili," těšilo trenéra Lhoty Martina Vargu.

„Směrem dopředu to od nás nebylo ono jako v prvním zápase. Rozhodly dvě slepené branky, kdy jsme špatně vyřešili útočné situace a soupeř nás po ztrátách potrestal. Trefili jsme tyčku, ale i domácí jednou trefili brankovou konstrukci. Bylo to hodně soubojové utkání," shrnul duel radnický kormidelník Pavel Aubrecht.

Zruč čeká na gól. Mýto se rozstřílelo

Bez bodu je nadále i Zruč. Ta podlehla silnému Rapidu 0:3. „Začali jsme dobře a mohli jsme jít do vedení, ale dvě gólové akce jsme neproměnili. Opět jsme nedali branku, to se pak těžko vyhrává," byl si vědom kormidelník Zruče Jiří Lauko.

Mýto si poradilo s Nepomukem 5:1. Zápas se ale vzhledem k nedělním bouřkám nakonec nemusel vůbec odehrát.

„Před zápasem byla průtrž mračen a přemýšlelo se, zda se to vůbec odehraje, protože hřiště bylo pod vodou. Nakonec jsme to ale odehráli. Dobře jsme začali, dali jsme gól. Pak jsme ale přestali trochu hrát, soupeř vyrovnal. Následně jsme se znovu dostali do vedení, k tomu jsme ještě zahodili nějaké šance. Po půli se nám povedlo odskočit a za stavu 5:1 už bylo rozhodnuto. Mohli jsme ještě přidat i další branky, ale vysoké vítězství náš těší," byl spokojený zkušený trenér Mýta Petr Nykles.

Koloveč znovu vstřelila šest branek. Chlumčany prohrály

Druhou výhru v řadě zaznamenala Koloveč. Tentokrát si poradila s Horní Břízou 6:2. „Vstoupili jsme do toho od první minuty velmi dobře, hodně aktivně. Drželi jsme míč, bylo tam z naší strany hodně nápadů a vstřelili jsme pěkné branky. Ten můj v závěru to byla taková třešnička na dortu, podobně se trefil i Matěj Soupír," řekl kolovečský hráč Peter Grajciar, který se trefil společně se svým spoluhráčem Soupírem z velké dálky.

Chlumčany musely v neděli skousnout tentokrát porážku, když nestačily na Tachov poměrem 0:2. „Soupeř se na nás dobře připravil, viděl náš předchozí zápas, kde jsme hrozili z brejků. První poločas byl vyrovnaný bez větších šancí na obou stranách. Po pauze na nás hosté nalezli a byli lepší. Dostali se do vedení a v závěru pak přidali druhou branku. Zasloužená výhra Tachova," hlesl kormidelník Chlumčan Josef Milota.

Holýšov srazil Klatovy. Kaznějov znovu zvítězil

Holýšov potvrdil proti mladému týmu z Klatov roli favorita a zvítězil 4:0. „Celé utkání jsme měli pod kontrolou. Klatovy mají hodně mladé mužstvo a klobouk dolů před Lubošem Vašicou, že to tam skládá dohromady. Vítězství mohlo být z naší strany ještě výraznější, ale řadu situací jsme nevyřešili dobře. Jeli jsme pro tří body a ty máme, chtěli jsme odčinit předchozí porážku," těšilo holýšovského trenéra Milana Dejmka.

Druhou výhru připsal na své konto Kaznějov. Ten přetlačil Horšovský Týn 1:0. „Do zápasu jsme vstoupili lépe a jedna z povedených akcí se nám podařila zakončit gólem. Od vstřeleného gólu postupně přebrali hru do své režie domácí. Nám však dobře fungovala obraná řada a do žádné šance jsme je nepustili," hodnotil první půli kaznějovský záložník František Rusňák.

„Po změně stran se nám nedařilo souvisle držet míč, což nás dostávalo pod tlak. Několik střel z dálky a centrů ze stran pochytal výborný Švihořík. My jsme naopak mohli vedení navýšit po některém z brejků. Zápas jsme nakonec zvládli dobře takticky," těšilo Rusňáka.

2. kolo 5. ligy, krajský přebor: Lhota - Radnice 2:0 (52. Černý, 55. Petrželka), Koloveč - Horní Bříza 6:2 (4. Královec, 13. Soupír, 33. Vacek, 51. vl. Mornštajn, 80. Kadlec, 88. Grajciar - 21. Halámek, 81. Trojanec), Mýto - Nepomuk 5:1 (17. Hatina, 38. z pen. Šikanedr, 53. Skopový, 59. Skopový, 63. Skopový - 36. Chalupný), Zruč - Rapid Plzeň 0:3 (42. Koranda, 66. Zajíček, 79. Řehoř), Horšovský Týn - Kaznějov 0:1 (14. Rusňák), Chlumčany - Tachov 0:2 (74. Vejvoda, 90+1. Roháč), Křimice - Nýrsko B 3:2 (5. Kropáček, 44. Brabec, 47. Kropáček - 15. Pavlík, 20. Dvořák), Klatovy - Holýšov 0:4 (15. Šmíd, 23. Šmíd, 51. Šmíd, 59. Kraus).