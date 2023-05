1/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 2/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 3/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 4/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 5/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 6/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 7/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 8/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 9/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 10/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 11/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 12/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 13/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 14/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 15/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 16/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 17/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 18/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 19/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 20/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 21/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 22/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 23/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 24/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 25/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 26/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 27/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 28/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 29/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. 30/30 Zdroj: Deník/Filip Nekola Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3.

TJ Sokol Lhota - TJ Holýšov 0:3

„Za mě to byl celkem vyrovnaný zápas, i když pro oko diváka ne moc hezký. My jsme sice byli daleko častěji na míči, ale do šancí jsme se příliš nedostávali, skoro vůbec jsme nebyli nebezpeční. Soupeř naopak hrál na brejky, a tři z nich proměnil. Ve zkratce by se dalo říct, že nás porazil Šperl s Valachovičem," uvedl po zápase zklamaný trenér Lhoty Petr Nykles.

„Musím pochválit celý mančaft. Kluci podali takticky dobrý a velice bojovný výkon. Všichni to odmakali. Lhota byla lepší ve středu hřiště, měla nebezpečné standardní situaci, ale my dali tři góly z rychlých protiútoků. Vyhráli jsme, máme tři body, a to je důležité," pochvaloval si holýšovský kormidelník Jaroslav Kubeš.

Poločas: 0:1. Branky: 40., 70. a 86. Šperl. Rozhodčí: Bureš - Bogdan, Šlajs. ŽK: 3:2 (63. Vlček, 78. Kotrnoch, 83. Šroubek - 67. Valachovič, 90. Kaas). Diváci: 58. Sestava TJ Sokol Lhota: Bláha - V. Suda (78. Výškrabka), D. Křížek, Jaroušek (78. Diviš), Vlček, P. Suda, Šroubek, Kotrnoch, Sulek, Eliášek (65. Adlt), Fikerle. Trenér: Petr Nykles. Sestava TJ Holýšov: Zach - Zavadil, Majer (65. Levchenko), Hess, Prokop, Valachovič (87. Kaas), Šperl, Michálek, Kraus, Kadar (62. Syrovátka), Růžička. Trenér: Jaroslav Kubeš.

FOTO, VIDEO: Přeštice těsně padly na Vltavínu, rozhodl (ne)důraz v šestnáctkách

TJ Baník Stříbro - TJ Slavoj Mýto 0:3

„Nemám klukům co vytknout, ale rozhodla určitá naše nevyzrálost. Máme hodně mladý tým a proti Mýtu jsme nebyli ve vápně tak kvalitní, abychom mohli vstřelit branku. Neodehráli jsme herně špatný zápas, ale Mýto potvrdilo větší zkušenosti, což bylo poznat především v zakončení," připustil jeden z dvojice koučů Baníku Stříbro Luboš Zaoral.

Gólman Jan Vild šel do hry na posledních deset minut a dokázal dát dvě branky.Zdroj: Jana Moulisová

„Pro nás to byl nesmírně náročný týden, ve kterém jsme hráli tři zápasy během sedmi dní a vybojovali jsme celkem sedm bodů. Herně to ve Stříbře nebylo tak dobré, jako před týdnem v Radnicích, nebo v týdnu ve Zruči, ale dali jsme tři branky a za výhru jsme moc rádi. Pochválit bych chtěl gólmana Honzu Vilda, který šel do hry na posledních deset minut a dokázal vstřelit dvě branky," řekl Deníku mladý trenér Slavoje Mýto Matěj Spěváček.

Poločas: 0:1. Branky: 86. a 90+1. Vild, 20. Hatina. Rozhodčí: Fillinger - Molek, Křen. ŽK: 1:0 (64. P. Žíla). Diváci: 80. Sestava TJ Baník Stříbro: Locker (46. Čeček) - Kasl, Pašek, Hodek (46. Čížek), Gontkovič (86. Ferdinandy), Donate, Kolena, Záleský (46. Kaprhál), P. Žíla, Dyk, Pavlas. Trenéři: Lukáš Pleško a Luboš Zaoral. Sestava TJ Slavoj Mýto: Dvořák - M. Melka, Hereit, J. Melka, Lupáč, Lenk, Brož, Lávička, Štych, Ineman (86. Kocna), Hatina (71. Vild). Trenér: Matěj Spěváček.

TJ Sokol Plzeň-Černice - FK Staňkov 2:1

„Čekali jsme, že si konečně zahrajeme fotbal, ale to se bohužel nestalo. Jediné, s čím můžeme být spokojení, jsou tři body, které jsme získali. V první půli byl náš výkon hrozný, diváky z toho musely bolet oči. Ve druhé půli jsme se zlepšili, dali dva góly, ale pak inkasovali a o výsledek jsme se strachovali vlastně až do konce," přiznal v pozápasovém hodnocení hlavní trenér fotbalových Černic Petr Mlnařík, jehož družina bodovala po šesti prohrách v řadě.

Poločas: 0:0. Branky: 51. Šebek, 54. Zeliński - 58. Šimůnek. Rozhodčí: Kříž - Mudra, Šimek. ŽK: 3:2 (9. Chvojka, 63. Kotěšovec, 90+3. Šebek - 42. Drudík, 90+3. Šimůnek). Diváci: 100. Sestava TJ Sokol Plzeň-Černice: Gottwald - Chvojka (65. Oncea), Zoubek, Toman, Šebek, Fürbacher (85. Cihla), Peterka, Kotěšovec, Pipaš, Petr (65. Luzhetskyi), Zeliński (85. Nedvěd). Trenér: Petr Mlnařík. Sestava FK Staňkov: Pokorný - Kopecký (65. Gerber), Dolejš, Drudík, Kastl, Vrba, Bozděch, Pitipáč, Hrdina, Šimůnek, Kolros. Trenér: Ladislav Jánský.

Domažlice nasázely Cábelíkům šestku. Diváci se museli bavit, řekl kouč Jiskry

FK Tachov - FK Nepomuk 5:0

„Utkání jsme začali vlažně, rozjížděli jsme se pomalu. Měli jsme výraznou převahu v držení míče, ale přes zahuštěnou obranu hostí nebylo jednoduché se prokombinovávat. A tak to náš snajpr Lukáš Hudec vzal na sebe a nádhernou střelou z 20 metrů nás dostal do vedení. Obraz hry se však nezměnil, hosté byli stále zabarikádovaní před svou brankou a my se do nich složitě dostávali," hodnotil tachovský kouč Jaroslav Pták obraz hry v prvním dějství.

FK Tachov (modří), archivní snímek.Zdroj: Jan Vydra

„Ve druhém poločase jsme udělali změny v sestavě a hru zrychlili, zjednodušili, a to se nám vyplatilo. Dávali jsme krásné branky a prakticky jsme nepouštěli hosty na naší půlku. Ti za celý zápas vystřelili na naší branku jen jednou, ale s jejich lobem si poradil náš brankář. Naše vítězství je naprosto zasloužené a já na týmu oceňuji trpělivost a chuť jít za vítězstvím, hosté mne naopak svou pasivitou a nechutí hru otevřít, zklamali," doplnil trenér k hodnocení.

FK Nepomuk (růžové dresy), archivní snímek.Zdroj: Deník/Veronika Zimová

„Výsledek je jednoznačný. Tachov ukázal svoji kvalitu a zcela po zásluze slaví tři body. Mrzí mě však, že šance, které si domácí vypracovali, jsme dokázali ubránit, ale de facto jsme inkasovali ze situací, které gólem až tak nesmrděly. Z porážky se však nehroutíme, protože tohle pro nás nebyl klíčový zápas," sdělil trenér hostů z Nepomuku Josef Viktora.

Poločas: 1:0. Branky: 10. a 90. Hudec, 54. a 79. Šroub, 69. Nieves. Rozhodčí: Jakš - Krůs, Stach. ŽK: 1:3 (16. Bulaiev - 40. Kalabza, 57. Voráček, 90. Knapp). Diváci: 116. Sestava FK Tachov: Landrgott - Bulaiev, Habart, Viterna (76. Alexa), Lanfranchi (46. Mráz), Kořínek, Hudec, Nieves (70. Sloup), Vejvoda, Sláma (46. Šroub), Braun. Trenér: Jaroslav Pták. Sestava FK Nepomuk: Baroch - Berkovec, Voráček, Šafanda (83. Panc), Chalupný, Kozák, Vosyka, Kalabza, Knapp, Kašpar (46. Sládek), Nový (76. Kohout). Trenér: Josef Viktora.

Takhle se bojuje o záchranu! Klatovští fotbalisté nastříleli Katovicím sedm gólů

TJ START Tlumačov - SK Slavia Vejprnice 0:3

„V Tlumačově jsme předvedli velice dobrý výkon. Myslím si, že jsme byli lepší od začátku až do konce v držení míče, kombinaci i zakončení. Zasloužené tři body, kterých si moc vážíme," říkal jeden z trenérů Vejprnic Lukáš Paul.

Poločas: 0:1. Branky: 21. Heller z penalty, 48. Svoboda, 57. Kouřil. Rozhodčí: Sirový - Schneider, Šlauf. ŽK: 1:4 (46. Žák - 19. a 89. Svoboda, 42. Rada, 53. Heller). ČK: 1:1 (42. Leitl - 89. Svoboda). Diváci: 105. Sestava TJ START Tlumačov: Pomothy - Leitl, Svoboda, Rottenborn, Kašpar, Žák, Jansa, Kobes (52. R. Šindelář), Shneider, Džugan, Šinál. Trenér: Pavel Čadek. Sestava SK Slavia Vejprnice: Vavrík - Kouřil (77. Pospíšil), Rada, Majerčík, J. Bayer, Dvořák, Kotva (85. A. Bayer), Svoboda, Puhlovský, Heller, Křemenák (67. Milota). Trenéři: Lukáš Paul, Roman Baxa.

TJ Sokol Radnice - TJ Zruč 6:0

„Vzhledem k tomu, jak je tabulka letos nesmírně vyrovnaná, tak jsme si všichni uvědomovali důležitost tohoto zápasu. Kluky musím pochválit, až na pár výjimek si za výhrou šli, a to jsme ještě pár šancí spálili," liboval si malou chviličku po skončení duelu kormidelník radnického týmu Pavel Aubrecht.

Poločas: 3:0. Branky: 11. a 73. D. Kroc, 16. L. Aubrecht, 24. Esterka z penalty, 83. Huttr, 89. D. Krč. Rozhodčí: Šimek - Filliger, Krůs. ŽK: 3:1 (19. Esterka, 19. Habr, 32. Brož - 55. Mošna). Diváci: 200. Sestava TJ Sokol Radnice: Volák - Rýdl, Brož, Svoboda (72. D. Krč), Esterka (72. Huttr), D. Kroc (85. T. Kroc), Poláček, Habr, Vaščák, Fencl (76. M. Krč), L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht. Sestava TJ Zruč: Fořt - Pavel, Korous, Fryček, Kastelic (30. Boháč), Mošna, Mašek (72. Motyčák), A. Král, D. Král, Riedl, Langl (80. Dyk). Trenér: Jan Kraus.

FK Okula Nýrsko - FC Chotíkov 1932 5:2

„Podle mého názoru se jednalo o zasloužené vítězství. Jen jen škoda, že jsme za stavu 4:0 na chvíli úplně vypadli z role, více než hraní se věnovali mluvení a soupeře nechali dát dvě rychlé branky. Naštěstí jsme záhy dali pátý gól, a pak už se zápas jen dohrával. Klukům musím poděkovat za výkon, tři body jsou pro nás velice důležité," byl rád trenér Nýrska Karel Kalivoda.

FK Okula Nýrsko (modrobílé dresy), archivní snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Koukatelný fotbal z obou stran. Nýrsko má v kádru spoustu mladých hráčů, kteří se mi moc líbili, hráli dobře. Domácí nás v prvním poločase nechali hrát, my jsme bohužel dostali gól ze standardní situace od Pavlíka, na kterého jsme upozorňovali. Pak jsme ještě inkasovali podruhé a do kabin se šlo za stavu 2:0," okomentoval dění na hřišti v první půli hrající kouč Chotíkova Petr Kučera.

„O přestávce jsme si něco řekli, ale bohužel hned na začátku druhého poločasu jsme dostali další dvě branky a bylo to 4:0. Pak jsme konečně začali hrát, snížili na rozdíl dvou branek a já věřil, že ještě s výsledkem můžeme něco udělat. Pátá branka ale zápas definitivně zápas rozhodl. Nýrsku gratuluji, vzhledem k tomu, že nám dokázalo dát pět gólů, vyhrálo naprosto zaslouženě," připustil.

Poločas: 2:0. Branky: 31. a 71. Pavlík, 40. Varga, 57. Bastl, 59. Bořánek - 67. Vlk, 69. Lopata. Rozhodčí: Duda - Petrželka, Mazanec. ŽK: 0:0. Diváci: 100. Sestava FK Okula Nýrsko: Jarolím - Antonovics, Pavlík, Šimon Švec (70. Rubáš), Varga (87. Výtisk), Vávra, Bořánek (70. Ivo György), Čanecký, Brož, Bastl (78. Taušek). Trenér: Karel Kalivoda. Sestava FC Chotíkov 1932: Šampalík - D. Míka, Rozboud, Lopata, Kučera, Kuhajda, Buchta, Cirok (61. Benedikt), Denk (62. Vild), Vomáčka (85. Bejdák), Vlk. Trenér: Petr Kučera.

Viktoriáni v souboji béček vypli Dynamo, o výhře rozhodli po změně stran