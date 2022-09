Zní to možná až neuvěřitelně, ale naposledy v soutěžním utkání krajského přeboru remizovali 10. listopadu roku 2019, kdy po nerozhodném výsledku 1:1 doma porazili na penalty soupeře z Nýrska. Od té doby sehráli 45 zápasů, které neskončily dělbou bodů. Až do tohoto víkendu.

OHLASY Z DIVIZE: Horní Bříza doma zlobila Petřín, Doubravka prohrála v Komárově

Fotbalisté TJ Sokol Lhota v domácím prostředí v rámci 6. kola nejvyšší krajské soutěže jen remizovali 1:1 s ex-divizním Mýtem a ukončili téměř tři roky trvající sérii. „Když jsme v 82. minutě proti Mýtu vyrovnali na 1:1, vzpomněl jsem si na to a říkal jsem, že se do konce zápasu určitě ještě něco stane,“ přiznal Deníku hlavní trenér Lhoty Petr Nykles. Ale neměl pravdu. Penaltová branka Kotrnocha znamenala vyrovnání a zároveň poslední gól střetnutí.

Fotbalisté TJ Sokol Lhota.Zdroj: TJ Sokol Lhota

„Musím soupeře pochválit, protože v prvním poločase se Mýto projevilo jako velmi běhavé mužstvo, které se snaží hrát fotbal. A také se hosté dostali do vedení, když nejprve přežili velkou šanci Švehly a z brejku následně udeřili,“ popisoval Nykles s tím, že jeho tým se z tohoto direktu nemohl vzpamatovat až do poločasového odchodu do kabin.

Zdroj: tvcom.cz

„Nicméně ve druhé půli jsme byli lepší a vytvářeli si šance. Vždyť soupeř se snad dvacet třicet minut nemohl dostat z vlastní půlky,“ říkal zkušený lodivod, ale vyrovnání ne a ne přijít. „Příležitosti jsme si sice vytvářeli, ale chyběl mi větší důraz ve vápně, touha vstřelit gól. Naštěstí se nám podařilo díky úspěšné penaltě Kotrnocha alespoň vyrovnat,“ dodal lhotský lodivod.

OHLAS, VIDEO: Nevídaný kolaps! Přeštice přišly o luxusní třígólový náskok

Plný počet bodů naopak ukořistilo béčko plzeňského Petřína, které odčinilo zaváhání doma s Radnicemi (1:4) a stejným výsledkem uspělo ve Stříbře. I když po prvním poločase ztrácelo na Baník jeden gól. „Velmi těžký zápas. Hrálo se na umělce a domácí nás často ohrožovali z autových vhazování, kdy to házeli až přímo do vápna. Naštěstí jsme to nějak uskákali kromě jedné situace, kdy jsme dostali gól ze standardní situace. Postupem času jsme ale byli kvalitnější a po zásluze jsme utkání otočili,“ oddechl si trenér Petřína Radek Vodrážka.

TJ Baník Stříbro (na archivní m snímku hráč v zeleném dresu).Zdroj: FK Tachov

„Soupeř ukázal po přestávce větší kvalitu v zakončení, kdy vstřelil tři pěkné góly a rozhodl. Z našeho výkonu ale nejsem zklamaný. Kluci makali a bojovali, co to šlo, nemám jim co vyčíst. Herně i fyzicky jsme se soupeřem vydrželi hrát po celou dobu, vypracovali jsme si šance, ale v koncovce byl mezi oběma mužstvy markantní rozdíl,“ okomentoval utkání pro změnu Lukáš Pleško, Vodrážkův trenérský protějšek na lavičce Stříbra.

VIDEO: Skvělý úvod a euforie, pak zmar. Zklamání, procedil domažlický kouč

Venkovní vítězství si na svoje konto připsal také vedoucí Tachov, ale na šestý tříbodový úspěch v sezoně se pořádně nadřel, byť v Nýrsku vedl po první půli už 3:0. Domácí Okula se ovšem nevzdala a v závěru utkání dvěma góly zdramatizovala. Vyrovnat se jí však už (bohudík pro Tachov) nepodařilo.

Zdroj: tvcom.cz

„V prvním poločase jsme byli častěji na míči než domácí a tři branky byly potvrzením naší převahy. Domácí se do ničeho nedostávali a my jsme měli hru pod kontrolou,“ uvedl tachovský trenér Jaroslav Pták s tím, že hra jeho týmu měla ovšem k ideálu tentokrát daleko. Po změně stran Tachovští neudrželi vpředu balon a směrem do defenzivy nebyli zodpovědní. A tak přišel dvojí trest, který lídra krajské tabulky stál málem dva body.

6. kolo krajského přeboru mužů: FK Okula Nýrsko - FK Tachov (na snímku hráči ve světle zelených dresech) 2:3 (0:3).Zdroj: Jan Vydra (FK Tachov)

„Doufám, že druhý poločas budeme všichni vnímat jako veliké memento do příštích zápasů. Určitě si toto utkání v týdnu rozebereme. Výkon ve druhém dějství totiž nebyl z naší strany vůbec dobrý. Přesto vezeme tři body, takže nakonec spokojenost s výsledkem a splněním našeho cíle, což bylo vítězství,“ dodal zkušený trenér FK Tachov.

VIDEO: Podívejte se na krásný gól Presla. Měl být ale zkušený plejer vyloučen?

Stoprocentní bilanci si po šestém kole udržel také Chotíkov, který deklasoval domácí Černice 5:1, a o víkendu uspěl i Nepomuk, jenž nakonec po nervózním boji přetlačil Tlumačov (3:2), přestože na místo utkání dojel se zpožděním.

Zdroj: tvcom.cz

„Máme už takovou tradici, že se nám často stane něco s autobusem. Dorazili jsme až deset minut po výkopu. Chtěl bych tímto také poděkovat soupeři, že nám dal nějaký čas na rozcvičení. K zápasu nevím úplně co říct, tam karty lítaly jak na mariáši. Po konci zápasu ještě dvě červené, moc to nechápu. Každopádně jsme chtěli odčinit prohru s Černicemi a odvézt si tři body, což se nám povedlo,“ ulevil si po divokém souboji kouč Nepomuku Josef Viktora.

Zdroj: tvcom.cz

Zdroj: tvcom.cz

Výsledky 6. kola: Lhota – Mýto 1:1 (0:1, 82. Kotrnoch z penalty – 19. Chvála), Stříbro – Petřín Plzeň B 1:4 (1:0, 45. Zaoral – 80. a 84. Kotěšovec, 49. Maxa, 70. Štefl), Rapid Plzeň – Holýšov 0:2 (0:1, 43. Zavadil, 90. Šperl), Černice – Chotíkov 1:5 (1:2, 35. P. Eger – 32. a 39. Lopata, 55. Kellner, 69. Kuhajda, 90. Vild), Tlumačov – Nepomuk 2:3 (1:2, 11. Leitl, 70. Wolf – 36. Knapp, 45. Vosyka, 60. Skala), Nýrsko – Tachov 2:3 (0:3, 78. Varga, 86. Kotlan – 36. a 39. Hudec, 14. A. Kořínek), Zruč – Staňkov 3:0 (2:0, 25. a 70. Mašek, 1. Kastelic), Radnice – Vejprnice 0:3 (0:1, 22. Hejduk z penalty, 50. Dvořák, 88. Kolář).

VIDEO: Divočinu ve Stodě ovládlo plzeňské béčko, Vrba nasázel Cábelíkům hattrick