„První poločas byl od nás divný, asi jsme se příliš báli. Tachov byl fotbalovější, dokázal kombinovat, přehrával nás a ujal se vedení, i když gól jsme si velice nešťastně dali sami,“ sdělil Deníku zkušený kouč Radnic Pavel Aubrecht.

Zabrali a sahali po senzační remíze, ta nakonec nepřišla

Po obrátce stran se obraz hry změnil. „Zvedli jsme a troufnu si říct, že jsme se soupeři vyrovnali. I přesto měli Tachovští svoje šance a zvýšili na 2:0. Nás to ale nepoložilo a dokázali jsme se ještě hecnout. Škoda obrovské šance Matěje Svobody, který před koncem trefil jen gólmana. Když budu odvážný, s trochou štěstíčka jsme mohli i remizovat,“ měl jasno Aubrecht a za výkon ve druhé půli svým srdnatě bojujícím svěřencům poděkoval. „Musím kluky pochválit. Vůlí a bojovností dokázali udělat z jednoznačného zápasu drama,“ doplnil.

Krajský přebor (16. kolo): TJ Sokol Radnice (červení) - FK Tachov (na snímku fotbalisté v modrých dresech) 1:2 (0:1).Zdroj: Jan Vydra

„Pro nás cenné vítězství, nerodilo se lehce. Myslím si, že jsme si vzhledem k počtu šancí a převaze po většinu zápasu zasloužili vyhrát, ale fotbalisté z Radnice ukázali, že jsou na jarní část dobře připravení,“ uznal tachovský kouč Jaroslav Pták, který si posteskl nad jednou zásadní ztrátou. „Do dalšího utkání se budeme pravděpodobně muset obejít bez Giuseppe Lafranchiho, který odnesl ošklivý zákrok jednoho z domácích hráčů nepěkným zraněním,“ smutnil.

Béčko fotbalové Viktorie spasil proti Sokolovu až kuriózní gól mladíka Krůty

Baník ztratil tři body až v závěru, bod ale Zaoral bere

Velice cenný bod v prvním jarním kole ukořistilo fotbalové Stříbro, které doma uhrálo remízu 2:2 se třetím Nýrskem. „Bod bereme, ale je pravda, že jsme mohli mít i tři body, když jsme dvakrát vedli a na 2:2 jsme inkasovali až malou chvíli před koncem. Nýrsko ovšem ukázalo kvalitu, bylo velmi silné na míči, zápas nás stál hodně sil. Kluky musím pochválit, jak celé utkání odmakali,“ okomentoval souboj jeden z trenérů Baníku Stříbro Luboš Zaoral.

Zklamání panovalo na druhé straně barikády. „Hodnocení je tentokrát velmi jednoduché. My jsme se na zápas špatně připravili. Starosti nám dělala malá umělka i domácí tým, který hrál agresivně a my si s tím nevěděli rady. Ve druhé půli se naše hra sice zlepšila, ale do zakončení jsme se nedostávali. Herně to nebylo ono, domácí si bod určitě zasloužili," připustil v hodnocení pro Deník trenér Okuly Nýrsko Karel Kalivoda.

FOTO: Jiskra vyhrála také pro nedávno zesnulého brankáře Brataniče

Zruč? Velmi důležité vítězství na úvod jarní části

Výborně do druhé poloviny sezony vstoupila Zruč. Ta sice neprožila zrovna dvakrát ideální zimní přípravu, kde spíš paběrkovala, ale v sobotu si již v ostrém zápase poradila na domácím hřišti s Holýšovem, který zdolala 2:0.

„Holýšov mě nezklamal ani nepřekvapil, hrál docela dobře, ale my podali zodpovědný a týmový výkon, který nám přinesl vítězství,“ lebedil si lodivod Zruče Jan Kraus. „Musím znovu pochválit mladíky a jsem rád za Kubu Fořta, který má první nulu v krajském přeboru mužů,“ dodal zkušený kormidelník.

Nepomučtí prohráli "ve tmě", lidí přišlo poskrovnu

Porážku o dvě branky naopak museli přijmout v Nepomuku, který na umělé trávě (a pod umělým osvětlením) plzeňské Doubravky podlehl Slavoji Mýto 0:2. „Ve finále není co hodnotit, protože jsem nic moc neviděl,“ pousmál se ironicky kouč Josef Viktora, pak ale přece jen něco málo řekl.

Trenér FK Nepomuk Josef Viktora (vpravo).Zdroj: Jindřich Schovanec

„První gól jsme si po chybě v komunikaci stoperů vlastně dali sami. Pak jsme dostali červenou kartu, a i když jsme se o něco pokoušeli, nestačilo to. V závěru jsme inkasovali podruhé a bylo definitivně hotovo,“ popsal průběh zápasu.

„Jsem z toho špatný, mám divné pocity. Ani moc lidí nepřišlo. Celkově nejsem zastáncem toho, že amatérská soutěž začíná takhle brzy, za těchto podmínek,“ doplnil lodivod Viktora viditelně zklamaně a poněkud rozpačitě.

Rezerva plzeňského Petřína i Chotíkov venku uspěly

Jaro začalo dobře béčko plzeňského Petřína, které zdolalo domácí Vejprnice 2:1. „Měli jsme obrovské problémy se složením sestavy. Využili jsme šest mladších dorostenců a nevěděli jsme tak, co od toho máme čekat, když jsem viděl silnou sestavu Vejprnic. Kluci ale hráli dobře a odmakali to. Všichni, co nastoupili, si zaslouží velkou pochvalu,“ mnul si ruce kouč Petřína Radek Vodrážka.

Rezerva SK Petřín Plzeň (červení, archivní snímek).Zdroj: Vlaďka Štychová

Venku uspěli v prvním jarním kole také fotbalisté Chotíkova, kteří smetli poslední Staňkov na jeho hřišti jednoznačně 4:0. O branky vítězného celku se postarali čtyři různí střelci - Michal Prais, Karel Rozboud, Miroslav Lopata a hrající trenér ve formě Petr Kučera, který v 66. minutě pečetil výhru týmu.

Tlumačov vstal z mrtvých, remizoval a má cenný bod

Tři body v nedělním programu 16. kola krajského přeboru měli na dosah fotbalisté Lhoty, kteří v azylu umělého trávníku plzeňské Doubravky vedli s neoblíbeným Tlumačovem po poločase už 2:0. Ale soupeř z Domažlicka se nevzdal a v závěru dvěma slepenými góly dokázal srovnat.

Krajský přebor (16. kolo): TJ Sokol Lhota (žlutí) - TJ START Tlumačov (fotbalisté v zelených dresech) 2:2 (2:0).Zdroj: Deník/Filip Nekola

„V prvních dvaceti minutách jsme byli lepší, měli šance, ale pak jsme inkasovali z ničeho gól na 0:1. Do šedesáté minuty to potom nebylo ono, více se dařilo domácím, kteří ještě přidali druhou branku. Posledních třicet minut jsme ale byli zase lepší my, vypracovali si řadu příležitostí a dokázali vyrovnat. Vzhledem k průběhu zápasu je remíza asi spravedlivá, ale myslím si, že v závěru jsme byli prostě lepší a domácí mohou být za bod nakonec i rádi," domníval se malou chvíli po skončení střetnutí tlumačovský lodivod Pavel Čadek.

V posledním utkání víkendu porazily Černice plzeňský Rapid 3:1. Zápas se odehrál na UM SK Petřín Plzeň. Všechny góly padly až po pauze. „V úvodních patnácti minutách jsme nebyli lepším týmem, ale pak jsme hru vyrovnali a druhou polovinu první půle jsme tempo hry udávali my. Na to jsme však nenavázali ve druhém poločase, ve kterém jsme za dvacet minut utkání ztratili. Bohužel jsme nebyli schopni zachytávat rychlé protiútoky a vytvářeli jsme mnoho standardních situací pro soupeře. V závěru jsme se sice trošku zlepšili, ale už bylo pozdě,“ hlesl jeden z trenérů Rapidu Plzeň Zbyněk Jiskra.

Výsledky 16. kola krajského přeboru: Radnice – Tachov 1:2 (0:1, 90. Huttr – 31. M. Krč vlastní, 74. Vejvoda), Vejprnice – Petřín B 1:2 (1:2, 16. Havelka vlastní – 7. Štefl, 30. Maxa), Stříbro – Nýrsko 2:2 (1:1, 23. Hřebík, 77. Gontkovič – 43. M. Bastl, 85. I. Varga), Zruč – Holýšov 2:0 (1:0, 28. Korous, 56. Mošna), Mýto – Nepomuk 2:0 (1:0, 16. Smíšek, 84. Hatina), Staňkov – Chotíkov 0:4 (0:1, 33. Prais, 57. Lopata, 63. Rozboud, 66. Kučera), Lhota – Tlumačov 2:2 (2:0, 20. Schneider vlastní, 42. Vlček – 81. Pfeifer, 85. Wolf), Černice - Rapid Plzeň 3:1 (0:0, 63. Fürbacher, 64. Luzhetskyi, 74. Šebek – 83. Klekner).

