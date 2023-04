Hrající trenér Chotíkova Petr Kučera.Zdroj: David Koranda

„A jelikož hřiště s přírodní trávou nebylo připravené, vypadá to nyní na kontumaci v náš prospěch,“ myslí si kouč druhého celku tabulky. O víkendu se nehrálo ani v Černicích, Radnicích, Mýtě a Lhotě. Tam ovšem řádily příroda a déšť, které narušily regulérnost terénů. Hrát se tedy bohužel nemohlo…

Hrálo se naopak ve Zruči, kam přijely Vejprnice. Utkání nakonec vyhráli domácí 1:0, když jedinou branku vstřelil v 57. minutě hry Kastelic. „Vypadalo to, že se hrát nebude, ale musím pochválit našeho správce, který odvedl skvělou práci. Hřiště bylo skvěle připravené,“ lebedil si hlavní trenér Zruče Jan Kraus, kterému jeho svěřenci výhrou 1:0 nadělili krásný dárek k nedělním 58. narozeninám.

„První půlka byla z naší strany výborná, měli jsme šance a hráli dobře. Po změně stran se karta obrátila, Vejprnic nás zatlačily a byly lepší,“ připustil Jan Kraus. „Utkání nakonec rozhodla jedna chyba soupeře, který se ale jinak prezentoval velmi dobrým výkonem. Ale i naši kluci zaslouží pochvalu, především za to, s jakým zápalem k zápasu přistoupili,“ doplnil oslavenec.

Zklamání naopak zavládlo v táboře Vejprnic. „V prvním poločase jsme hráli špatně, Zruč měla tři velké šance, ale nás podržel brankář Vavrík. I když jsme se ve druhé půli zlepšili a byli lepším týmem my, udělali jsme chybu, kterou soupeř potrestal,“ krčil rameny jeden z trenérů vejprnické Slavie Lukáš Paul. „Stále děláme školácké chyby, navíc se velmi trápíme v koncovce,“ dodal kouč.

V sobotu se hrálo také na Rapidu, kam přijel vedoucí Tachov. Ten díky hattricku kanonýra Lukáše Hudce porazil domácí tým 4:0. Také v tomto případě trenéři ocenil práci správců hřiště. „Především chci ocenit skvěle připravený trávník, v tomhle období a počasí byl terén vynikající,“ liboval si kouč Tachova Jaroslav Pták. „Už máme odložený zápas s Nýrskem, takže jsme byli moc rádi, že jsme mohli tohle utkání odehrát. I přes deště bylo hřiště ve velmi dobrém stavu,“ potvrdil jeden ze tří kormidelníků Rapidu Plzeň Pavel Šimsa.

„Tachov prokázal svoji kvalitu a zaslouženě zvítězil. Za stavu 0:2 jme tam měli dvě takové pološance, ale ty jsme neproměnili. Naopak soupeř prokázal v koncovce svoji zkušenost,“ hodnotil trenér Pavel Šimsa průběh střetnutí.

„Řekl bych, že utkání mělo výbornou úroveň, domácí se snažili hrát otevřený, kombinační fotbal a podali sympatický výkon. My jsme chtěli hrát rychle kombinačně především po stranách, což se nám dařilo po pravé straně a zleva jsme se zlepšovali postupně. Dařilo se nám dostávat do šancí a tak jsme se ujali vedení po pěkné kombinační akci. Druhou jsme přidali po standardní situaci, kterou trénujeme a do kabin jsme tak šli v klidu,“ popisoval tachovský trenér Pták obraz hry v úvodní půli.

„O poločase jsme si popovídali o Csaplárově pasti s důrazem na to, abychom nepolevili. Přidali jsme třetí branku po individuální akci a náš dobrý výkon jsme zakončili proměněnou penaltou,“ lebedil si lodivod lídra , jenž pochválil svého šutéra Lukáše Hudce, jenž vstřelil hattrick. „Svým výkonem a zkušenostmi hodně týmu pomohl,“ poznamenal Pták. „Je jen škoda, že utkání přihlíželo tak málo diváků, našich fanoušků bylo možná víc než domácích. Přitom Rapid se snaží se svým mladým týmem hrát atraktivní fotbal. Mají šikovné hráče a určitě dobrou perspektivu,“ doplnil k zápasu ostřílený trenér Jaroslav Pták.

Výsledky 20. kola krajského přeboru: Zruč – Slavia Vejprnice 1:0 (0:0, 57. Kastelic), Rapid Plzeň – Tachov 0:4 (0:2, 17., 64. z penalty a 72. Hudec, 25. Braun), START Tlumačov – Holýšov 0:6 (0:4, 12. a 89. Zavadil, 17. Hess, 22. Černohorský, 40. Šperl, 62. Valachovič). Odloženo: Slavoj Mýto – Staňkov (12. dubna 17.30), Sokol Radnice – Petřín Plzeň B (26. dubna 17.30), Sokol Lhota – Okula Nýrsko (10. května 18.00), Černice – Nepomuk (v jednání). Nehráno: Baník Stříbro – Chotíkov (je možná kontumace).

