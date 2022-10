OHLASY Z DIVIZE: Petřín zlomil gól ze šedesáti metrů. Horní Bříza opět prohrála

„Na zápas jsme byli dobře připravení, ale to hosté také. Viděli jsme bojovný a atraktivní zápas, ke kterému hosté přispěli svou disciplinovanou hrou,“ říkal na úvod hodnocení ostřílený kormidelník Tachova Jaroslav Pták. První poločas ale skončil bez branek. „Měli jsme převahu, ale nedařily se nám finální přihrávky ze stran před branku, hosté to pozorně bránili a nám chybělo více trpělivosti. Snažili jsme se stále dobývat soupeřovu branku, bohužel do poločasu jsme branku nevstřelili,“ popisoval průběh první půle. Hned z kraje té druhé se ale prosadil Giuseppe Lanfranchi a poslal domácí tým do kýženého vedení.

10. kolo krajského přeboru: FK Tachov - FC Chotíkov 1932 2:0 (0:0).Zdroj: FK Tachov (Jan Vydra)

„Chtěli jsme pak přidat druhou branku, hosté se ale úspěšně bránili až do 78. minuty, kdy jsme konečně dali druhý gól, a byli jsme tak odměněni za svou aktivitu. Chotíkov měl ve druhém poločase dvě možnosti, jak dát gól, ale jejich hlavičku z malého vápna a pěknou střelu z dálky zneškodnil skvělými zákroky náš brankář Langr,“ kvitoval Jaroslav Pták. „Myslím si, že naše vítězství bylo těžce vybojované, ale zasloužené, protože jsme byli lepším týmem. Několik výborných příležitostí jsme ještě neproměnili. Soupeř hrál za hranicí tvrdosti a moc nechápu, jak mohl zápas dohrát v kompletním počtu. Jsme pokopaní, unavení, ale šťastní,“ dodal kouč ambiciózního a suverénního lídra.

K utkání se vyjádřil také chotíkovský hrající kouč Petr Kučera, ze kterého bylo čišit mírné zklamání. „Dobrý zápas z obou stran, diváci si určitě přišli na své. Tachovští více drželi míč, o chlup byli lepší, ovšem v první půli nic neměli, naopak my jsme trefili břevno,“ poznamenal kouč Chotíkova.

„Škoda gólu, který jsme dostali vlastně hned na začátku druhé půle, záhy jsme přežili ještě jednu šanci Tachova a pak jsme měli dvě brankové příležitosti my, ale skvěle zasáhl hostující gólman. Tam se lámal chleba. Kdybychom vyrovnali, mohl se pak zbytek zápasu vyvíjet jinak. Poté domácí přidali druhou branku, která podle mě neměla platit, a závěr si už pohlídali. Sice jsme prohráli, ale z výkonu zklamaný nejsem. Myslím si, že jsme domácím, kteří mají našlápnuto do divize, dobře sekundovali,“ dodal zklamaný trenér Kučera.

Nýrsko porazilo béčko Petřína, rozhodl Varga

Ve druhém – neméně atraktivním – duelu víkendu se rovněž radoval domácí tým. Fotbalisté nýrské Okuly udolali před vlastními fanoušky béčko Petřína 1:0.

„Byli jsme na balonu, drželi jsme míč, ale fotbal se hraje na góly. Nýrsko nám totiž dalo lekci z efektivity a vyhrálo 1:0. Problémem bylo, že domácí jako většina soupeřů proti nám zaleze a brání. A naši mladí kluci ještě nemají potřebnou kvalitu a zkušenosti, aby si s tím dokázali poradit,“ posteskl si jeden z trenérů divizního SK Petřín Plzeň Jan Pleticha.

Tři body v domácím prostředí slaví třeba i v Černicích, které přehrály Mýto 3:1. „Prohrávali jsme po hrubce našeho gólmana, ale pak jsme si dokázali pomoci ze standardních situací. V závěru naopak náš brankář napravil předchozí zaváhání a chytil dvě gólově šance. Mýto bylo kombinačně lepší a mělo více ze hry, ale my jsme byli efektivnější. Pro nás enormně cenné body vzhledem k marodce, s kterou se potýkáme,“ těšilo hlavního trenéra Černic Petr Kurala.

„Sami jsme si to prohráli. Už v první půli jsme spálili několik šancí a mohli jsme tak vést o víc branek. Místo toho si nepohlídáme standardky soupeře a hloupě inkasujeme. Ve druhé půli jsme hráli ještě lépe, ale v koncovce nám nebylo přáno. Černou kaňkou je vyloučení našeho útočníka, který se rozstřílel a bude nám chybět. Bohužel nebyla tam frustrace jen z výkonu, ale i z verdiktů rozhodčího, s nimiž se potýkáme od začátku podzimu,“ uvedl pro změnu zase mladý trenér fotbalistů Slavoje Mýto Matěj Spěváček.

Rapid Plzeň doma udeřil v závěrech obou poločasů

Tři body z minulého kola ze hřiště Petřína (3:1) potvrdili fotbalisté Rapidu, kteří doma díky trefě Kellicha z 91. minuty udolali Vejprnice 2:1. „Spokojenost s výsledkem, ale s hrou moc ne. Vejprnice byly lepší, více držely míč, alespoň tedy v první půli určitě. Ve druhém poločase jsme se zlepšili a vytvořili si pár šancí, ale celkově to nebylo ono. Pro hosty krutý výsledek, spravedlivější by byla rozhodně remíza,“ uznal kouč Rapidu Pavel Šimsa.

Díky brankám v posledních minutách zvítězily i Stříbro (se Zručí 3:2) a Lhota, která stejným výsledkem doma skolila Radnice. Ve zbývajících zápasech porazil Tlumačov hostující Staňkov 2:0 a Holýšov remizoval s Nepomukem 2:2.

Krajský přebor, 10. kolo: Tachov – Chotíkov 2:0 (0:0, 48. Lanfranchi, 78. Habart), Nýrsko – Petřín Plzeň B 1:0 (0:0, 48. Varga), Černice – Mýto 3:1 (1:1, 31. Chvojka, 48. Medek, 66. Erik Eger – 15. Hatina), Tlumačov – Staňkov 2:0 (1:0, 16. Džugan, 71. R. Šindelář), Lhota – Radnice 3:2 (1:1, 37. Vlček, 60. Kotrnoch, 88. Kouřil – 43. Fencl, 64. Polášek), Rapid Plzeň – Vejprnice 2:1 (1:0, 45. Čupalka z penalty, 90+1. Kellich – 70. Puhlovský), Stříbro – Zruč 3:2 (1:2, 24. a 59. R. Skopový, 90+3. Sobolík – 13. Kastelic, 36. Mošna), Holýšov – Nepomuk 2:2 (1:1, 17. Staněk, 57. Štěpán – 30. Chalupný, 89. Panc).

