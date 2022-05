„Dobře víme, o co teď hrajeme. V naší situaci jsou to nesmírně cenné body, i když soupeř nám to hodně usnadnil. Takhle odevzdaný Holýšov už jsem dlouho neviděl. Ve středu hřiště jsme dominovali, a to asi rozhodlo," uvedl po zápase navýsost spokojený trenér Baníku Lukáš Pleško.

„Zaspali jsme začátek utkání, domácí šli rychle do vedení. Ještě do poločasu jsme udělali dvě hrubé individuální chyby, které Stříbro potrestalo a o výsledku bylo prakticky rozhodnuto. Druhá půle už se víceméně jen dohrávala, doplatili jsme na hrubky," mrzelo holýšovského kormidelníka Jiřího Jakše.

Poločas: 3:0. Branky: 23. a 43. Lanfranchi, 4. Bůžek, 53. Marek Vyšín - 69. Staněk. Rozhodčí: Mifková - Rubáš, A. Fanfule. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Baník Stříbro: Dolejš - Pavlas (63. Kertis), Dyk, Marek Vyšín, Vejvoda (57. Pospíchal), Korynta, R. Skopový, Kolena, Bůžek (77. Gontkovič), Lanfranchi, Tůma. Trenér: Lukáš Pleško. TJ Holýšov: Chrž - Zavadil, Trhlík, Juráš (71. T. Vítek), Valachovič, Šperl, J. Vítek (81. Salák), Kraus, Štěpán (62. Šlégl), Staněk. Trenér: Jiří Jakš.

Černice - Radnice 1:1

„Ztratili jsme doma body, ale bylo to vyrovnané utkání. V první půli byly lepší Radnice, ale bez vyloženější brankové příležitosti. Po přestávce jsme převzali iniciativu my, ale nedali jsme šance a soupeř šel do vedení. Nám se podařilo vyrovnat, kopali jsme i penaltu, ale tu Patrik Eger trestuhodně zahodil, a to asi rozhodlo. V následném rozstřelu jsme nevyužili dva mečboly a opět jsme na penalty prohráli. Už jsme takhle prohospodařili spoustu bodů a budeme to mít až do konce sezony těžké," uvědomuje si kouč Černice Petr Kural.

„Bylo vidět, že se oba mančafty perou s absencemi hráčů, hrál se chlapský fotbal, ale korektní. Remíza je asi spravedlivá a penalty? To je vždy loterie. Soupeř v nich vedl, ale pak přestal proměňovat a štěstí se přiklonilo na naši stranu, urvali jsme bod navíc," oddechl si chvíli po zajímavém zápase zkušený lodivod radnického nováčka Pavel Aubrecht starší.

PK: 3:4. Poločas: 0:0. Branky: 72. P. Eger - 60. Habr. Rozhodčí: Kubec - Fencl, Šlajs. ŽK: 4:3. Diváci: 100. Černice: Daněk - Švejda, P. Eger, Fürbacher, Hrach, E. Eger, Peterka, Petr, Zelinski, J. Müller, Pipaš (46. Mastný). Trenér: Petr Kural. Radnice: Volák - L. Brož, Svoboda (85. Štěpánek), Esterka, Huttr, Habr (73. Kvasnička), Ineman, Valenta, P. Spěváček, Fencl, L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht starší.

Vejprnice - Tlumačov 2:2

„Nevyužili jsme šance a udělali jsme moc chyb, proto zápas dospěl po remíze 2:2 k penaltám, které jsme vyhráli. Ale za daného stavu dva body bereme, protože máme hodně zraněných. Po mém vyloučení jsme navíc dohrávali v deseti a klukům rychle ubývaly síly," tvrdil po zápase hrající trenér vejprnické Slavie Roman Baxa. Ten byl v 53. minutě po druhé žluté kartě vyloučený a Tlumačov kopal penaltu. Vejprnice šly pak i v deseti po nádherné brance Bayera sice do vedení, ale hostující Wolf ještě jednou vyrovnal.

„Před zápasem bychom bod asi brali, ale po něm jsme lehce zklamaní. Vejprnice byly určitě fotbalovější, ale řekl bych, že jsme měli o malinko více šancí, byť ani těch na obou stranách k vidění přiliš nebylo," komentoval v neděli remízové utkání hlavní trenér Tlumačova Pavel Čadek.

PK: 4:2. Poločas: 1:0. Branky: 32. Heller, 58. Bayer - 55. Leitl z penalty, 77. Wolf. Rozhodčí: Jan Jakš - Cupl, Pressl. ŽK: 5:3. ČK: 53. Baxa (Vejprnice). Diváci: 50. Vejprnice: Vavrík - Heindl, Dvořák, Baxa, Rada, Paul (72. D. Křen), Bayer, Bernard, Kotva, Puhlovský, Heller. Trenéři: Roman Baxa a Lukáš Paul. Tlumačov: Pejsar - Leitl, M. Váchal, Žák, Wolf, T. Šindelář, Frček (67. R. Šindelář), Kobec, Džugan, Malík, Sobotník. Trenér: Pavel Čadek.

Bolevec - Nýrsko 1:2

„Je to škoda, z výsledku jsem zklamaný a smutný. Byl to totiž vyrovnaný zápas, kterému by spíš slušela remíza. Mám ale radost z toho, jak se předvedli mladí kluci. V zápase nastoupilo hned sedm dorostenců a všichni podali výborný výkon,“ těšilo Michala Bublíka, hrajícího trenéra Bolevce.

„Tři body jsou cenné, ale hra od nás tentokrát nebyla příliš dobrá. Nedokázali jsme si poradit s domácí umělkou ani s hráči soupeře, kteří nás dohrávali. Ve druhém poločase jsme se zlepšili a nakonec po hrubé chybě gólmana Bolevce dali vítězný gól. Mrzí mě neproměňování šancí a situace po konci zápasu, po němž dostal náš kapitán červenou kartu," řekl k velmi náročnému zápasu trenér nýrských Optiků Karel Kalivoda.

Poločas: 0:0. Branky: 71. Humpál - 58. T. György z penalty, 80. I. Varga. Rozhodčí: Fillinger, Šimek, Měřička. ŽK: 2:1. ČK: Jan Hibler - Tomáš György (oba po zápase za potyčku). Diváci: 80. Bolevec: Tolkner - Winkelhöfer, M. Pelnář, Hibler, Volek (77. Kovář), Tran Taun Minh (80. Thomayer), Šedivec, R. Černý, Ngo (56. Jaroš), Šnaider. Trenér: Michal Bublík. Nýrsko: Jarolím - Antonovics, Pavlík, I. Varga (82. Čanecký), T. György, K. Kalivoda ml., M. Vlček, J. Brabec (25. Bastl), M. Brož, Kotlan (72. Výtisk), Trumpeš (82. Z. Mašek). Trenér: Karel Kalivoda st.

Chotíkov - Nepomuk 1:0

„Nehrál se fotbal nějaké valné kvality. Chyběla tomu šťáva, alespoň v prvním poločase. Po změně stran se úroveň zvedla, my dali regulérní gól, který nám však z nepochopitelných důvodů nebyl uznán a o minutu později jsme po naší jediné chybě inkasovali. Těžko se to kouše, ale soupeři, který už potřeboval body, gratuluji k výhře," procedil trenér Nepomuku Josef Viktora. K zápasu se poté vyjádřil také chotíkovský hrající kouč Petr Kučera.

„Oproti předchozím zápasům jsme změnili taktiku, byli jsme více zalezlí a chtěli to odbojovat. Vzadu jsme udrželi nulu, což byl tentokrát náš hlavní cíl. K vidění moc šancí nebylo, byl to spíš remízový zápas," sdělil Deníku trenér Chotíkova.

I ten se pak vyjádřil k situaci, která nadzvedla ze židle hostující Nepomuk. „Pomezní rozhodčí tam mávnul, že byl míč už za lajnou, z čehož následně padl gól hostů. Ale jak to bylo, to nemohu posoudit. Stál jsem od toto zhruba padesát metrů," vysvětlil svůj názor na inkriminovanou situaci.

Poločas: 0:0. Branka: 75. Lopata. Rozhodčí: Šlauf - Schneider, Sladký. ŽK: 1:1. Diváci: 80. Chotíkov: Bejdák - Klepal, Denk, D. Míka, M. Míka (83. Vomáčka), Huml, Kučera (90. Kellner), Buchta, Lopata (76. Adlt), Rubricius, Michal Prais. Trenér: Petr Kučera. Nepomuk: Baroch - Panc (80. Vosyka), Voráček, Šafanda (63. Skala), Chalupný, Kozák, Michal Baran, J. Kalabza, Knapp, M. Kašpar, A. Viktora (71. D. Šmíd). Trenér: Josef Viktora.

Zruč - Rapid Plzeň 0:0

„Utkání o šest bodů. Byl to vyrovnaný zápas se šancemi na obou stranách. Obě mužstva si zasloužila získat nějaké body, my nakonec máme o jeden více. Soupeř v penaltách trefil hned třikrát za sebou stejnou tyč, což jsem ještě v kariéře nezažil," podivoval se trenér domácího týmu ze Zruče Jan Kraus.

„Přestože se utkaly dva týmy ze spodku tabulky, hrál se poměrně dobrý fotbal, což potvrdili i diváci. Jinak remízové utkání. Bod získaný na hřišti soupeře bereme jako zisk," řekl k zápasu kouč plzeňského Rapidu Pavel Šimsa.

PK: 5:4. Rozhodčí: Křen - Bogdan, Kulhánek. ŽK: 0:1. Diváci: 250. Zruč: M. Zach - M. Fryček, Tobrman, Kastelic, Korous, Kubeš (60. Lang), D. Král, Mošna, Pavel, A. Král, F. Korelus (5. Sperl, 78. O. Mašek). Trenér: Jan Kraus. Rapid Plzeň: J. Liška - Buček, Kořenek, Klekner, Čupalka, Harmady, Drtil, Ježek, Holík, P. Nový (88. Filipčík), Kadlec (67. Ungr). Trenér: Pavel Šimsa.

Staňkov - Horní Bříza 0:2

„Myslím si, že jsme měli celý zápas pod kontrolou. Drželi jsme míč, měli šance, ale obrovsky nás trápí koncovka. Před zápasem jsem měl trošku obavy z toho, jak se budeme prosazovat do zahušťěné obrany Staňkova, do které zkrátka neumíme, ale nakonec to dobře dopadlo. Pochválit však musím i domácí, kteří sice hráli z defenzivy, ale snažili se o fotbal a podali sympatický výkon," okomentoval vítězný souboj trenér Horní Břízy Aleš Zach.

„Oproti předchozím zápasům v Černicích a Radnicích, kdy jsme se soupeřům herně vyrovnali, musím teď uznat, že Horní Bříza nás přejela, byla jednoznačně lepší po celou dobu utkání. Dělal nám problémy pohyb a intenzita hostů, my si za celý zápas vytvořili pouze jedinou šanci, ze které bychom mohli dát gól," přiznal hodinu po skončení duelu kouč Staňkova Milan Kurcharič.

Poločas: 0:1. Branky: 31. Voves, 55. J. Mašek. Rozhodčí: Rubáš - Bína, Bureš. ŽK: 0:0. Diváci: 93. Staňkov: Stashko - Vrba, F. Dolejš, M. Liška (62. Drudík), Arrammach, Hrdina, Pitipáč (71. Kastl), Kubina, Bozděch (46. Kolros), Hodan, Doležal. Trenér: Milan Kucharič. Horní Bříza: Schimmer - Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, J. Šmíd (78. Šebek), Do Thanh Tung, Netáhlo, Kraček, J. Mašek (76. Mornštajn), Paukner. Trenér: Aleš Zach.

Domažlice B - Lhota 4:0

„Vyšel nám začátek, dali jsme brzy gól, což nám pomohlo. První poločas jsme vyhráli 3:0 a musím za něj kluky pochválit. Řekl bych, že jsme byli ve všech fázích lepších týmem. Po změně stran už jsme přidali pouze jednu branku, i když jsme měli více šancí. Jsem rád za výkon, kterým jsme se prezentovali i čisté konto, které jsme vzadu udrželi," pochvaloval si hrající trenér domažlického lídra Pavel Javorský.

„Musím sportovně uznat, že soupeř byl od samého začátku jasně lepší. Domácí roztahovali hru, dávali si balony rychle od nohy, a nám to dělalo problémy. My jsme hráli až příliš bojácně," bilancoval utkání kouč Lhoty Petr Nykles.

Poločas: 3:0. Branky: 5., 33. a 57. D. Černý, 43. Hojda. Rozhodčí: Šimek - Fillinger, Hálek. ŽK: 1:2. Diváci: 105. Jiskra Domažlice B: Růžička - Hojda, T. Korelus (67. L. Korelus), Sedláček, Copák, Sloup, A. Vlček (74. Javorský), Peroutka (74. Schneider), Kuhajda (86. Soupír), Hoang, D. Černý. Trenér: Pavel Javorský. Lhota: Bláha - Záhrobský, Horník, Zdvořáček (80. Fikerle), P. Suda, Šroubek, J. Kohout (64. D. Křížek), Kotrnoch, Eliášek (67. Sulek), Lužný (54. V. Suda), Kouřil. Trenér: Petr Nykles.