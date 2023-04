„Petřín je na jaře ve skvělé formě a oproti nám je kvalitativně někde jinde. V zápase byl lepší, tlačil nás, ale nám zachytal brankář a se štěstím jsme si domů odvezli cenný bod, se kterým jsme sice příliš nepočítali, ale má pro nás velkou váhu,“ svěřil se tlumačovský kouč Pavel Čadek.

TJ START Tlumačov (fotbalisté v zelených dresech).Zdroj: Deník/Filip Nekola

Na Petříně naopak remízu se zachraňujícím se Startem berou jako zbytečnou ztrátu. „Už se těším na to, až klukům udělám sestřih a uvidí, co všechno nedali. Desetkrát jsme stříleli balon do prázdné branky, k tomu řada dalších tutovek a nebezpečných pokusů, včetně penalty. A z toho všeho dáme jediný gól,“ pousmál se ironicky trenér Petřína Radek Vodrážka. „Je to škoda, chceme být druzí a doma jsme teď ztratili, ale i tohle fotbal někdy přináší. Soupeři mohu pogratulovat k cennému bodu,“ doplnil malinko rozladěný trenér Plzeňanů.

Remízou skončilo i sobotní utkání mezi domácí Zručí a Lhotou. Tam diváci branku neviděli vůbec. „I když gól nepadl, myslím si, že se jednalo o celkem zajímavý fotbal, který se divákům musel líbit. Z domácí remízy zklamaní nejsme. Sice jsme nevyhráli, nedali gól, ale klukům děkuji za bojovnost a nasazení,“ sdělil Jan Kraus, ostřílený lodivod Zruče.

Zdroj: tvcom.cz

Trošičku jinak zápas viděl hostující trenér Petr Nykles. „Nemastné, neslané a bez šancí. Přestože vyšlo počasí a hřiště bylo perfektně připravené, moc hezký fotbal to nebyl,“ měl jasno Nykles, jehož tým dohrával od 77. minuty bez vyloučeného kapitána Zbyňka Černého, ale i tuhle komplikaci přečkal.

Dělbou bodů skončilo také utkání mezi domácím Nepomukem a Okulou Nýrsko. Tým z jihu Plzeňska se sice ve 25. minutě dostal díky trefě rozjetého forvarda Tomáše Knappa do vedení, ale o dvě minuty později srovnal mladík Václav Bořánek. „Zápas moc fotbalové krásy nepobral, zejména v prvním poločase. Po půli jsme se zlepšili, a řekl bych, že jsme byli lepší, ale tentokrát jsme neměli potřebnou kvalitu na to, abychom zvítězili,“ posteskl si trenér FK Nepomuk Josef Viktora, podle něhož si Nýrsko v rámci 23. kola přijelo pro to, co chtělo.

V Chotíkově rozhodl druhý nejlepší střelec celé soutěže

Zajímavé utkání naopak nabídl střet mezi Chotíkovem a Rapidem. Plzeňané domácího favorita trápili, ale nakonec odcházeli ze hřiště bez bodu. O výhře Chotíkova (2:1) rozhodl dvěma góly kanonýr Miroslav Lopata. „Už se těším do práce,“ culil se hrající kouč Chotíkova Petr Kučera a narážel tím na to, že trenér Rapidu Pavel Šimsa je jeho kolega v práci. „Musím však přiznat, že Rapid byl kombinačně lepší, častěji držel míč, ale v obou vápnech jsme byli zase nebezpečnější my, a proto jsme podle mě zaslouženě vyhráli,“ poznamenal.

Zdroj: tvcom.cz

„Trochu nás mrzí, že jsme si neodvezli ani bod. Bohužel jsme ovšem brzy prohrávali a v Chotíkově, který má zkušený tým, se to těžko otáčí. Po našem srovnání navíc domácí brzy znovu skórovali. Jinak to bylo na úroveň krajského přeboru hodně vyhrocené utkání, hrálo se dost od podlahy, ale divákům se to muselo líbit,“ konstatoval trenér fotbalistů Rapidu Plzeň Pavel Šimsa.

Stejně jako Chotíkov, tak tři body po výsledku 2:1 slaví i Vejprnice. Ty na svém stadionu zdolaly Černice. „Chtěli jsme potvrdit vítězství z minulého kola ve Stříbře, to se nám povedlo, ale nenavázali jsme na to bohužel výkonem. Ten nebyl ideální. I přesto mají tři body naprosto stejnou cenu jako předtím,“ ulevil si den po zápase jeden z dvojice trenérů vejprnické Slavie Lukáš Paul.

Zdroj: tvcom.cz

Nejvýraznější vítězství víkendu si na svoje konto připsali fotbalisté vedoucí Tachova, kteří deklasovali domácí Holýšov 5:1. Dvě branky dal Patrik Sláma, ale mezi střelce se zapsal i gólman Petr Landrgott, který v 41. minutě zvýšil náskok svého týmu z penalty na 3:1. Zajímavostí je, že brankář lídra vstřelil jubilejní stou branku týmu v této sezoně. Je jasné, že na tohle si pokladník počíhá…

Zdroj: tvcom.cz

Jasnou výhru slaví také druhý tým z Tachovska v soutěži. Baník Stříbro i díky dvěma trefám Marka Vyšína porazil poslední Staňkov 5:2.

„Jsme rádi, že jsme zápas zvládli, hodně nám pomohly dva rychlé góly, které určily ráz utkání. Druhá půlka, ve které se zápas spíš jen dohrával, jsme dvakrát inkasovali z penalty, ale celkově jsme velice spokojení," sdělil Deníku na cestě ze Staňkova jeden z koučů Baníku Stříbro Luboš Zaoral.

Zdroj: tvcom.cz

Okresní derby mezi Mýtem a Radnicemi pak ovládl domácí Slavoj 3:1. „Na Radnice jsme byli dobře připravení, do šedesáté minuty jsme hráli velmi slušně. Pak jsme ovšem udělali kiks, soupeř snížil a byl záhy aktivnější. Ale nakonec jsme vyhráli, moc si toho vážíme,“ řekl kouč Slavoje Mýto Matěj Spěváček.

Zdroj: tvcom.cz

23. kolo krajského přeboru: Zruč – Lhota 0:0, Petřín Plzeň B – Tlumačov 1:1 (8. Maxa – 26. Leitl), Chotíkov – Rapid Plzeň 2:1 (1:0, 18. a 60. Lopata – 59. Kořenek), Nepomuk – Nýrsko 1:1 (1:1, 25. Knapp – 27. Bořánek), Vejprnice – Černice 2:1 (2:1, 41. Heller z penalty, 45. Rada – 5. Šebek), Staňkov – Stříbro 2:5 (0:5, 54. z penalty a 72. z penalty Pitipáč – 6. a 8. Marek Vyšín, 24. Pospíchal, 30. Donate, 45. Pašek), Holýšov – Tachov 1:5 (0:3, 74. Kraus – 36. a 69. Sláma, 32. Habart, 41. Landrgott z penalty, 83. Kořínek), Slavoj Mýto – Radnice 3:1 (2:0, 7. Melka, 44. Lávička, 90. Pour – 68. Habr).

