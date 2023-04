Mladé pušky Rokycan vyrazily za vrstevníky do Benešova. Třináctka si odvezla tři body po…

Záloha divizního celku potvrdila roli favorita a Černice nakonec porazila 5:1. „Z naší strany bohužel není moc co hodnotit. Petřín nás nechal asi deset minut hrát, a když z toho nic nebylo, tak potom ukázal svoji velkou kvalitu, především co se týče rychlosti a souhry, kdy nám prakticky všechny góly dal po pěkných kombinacích do prázdné branky,“ uvedl trenér Černic Petr Mlnařík.

Krajský přebor (22. kolo): TJ Sokol Plzeň-Černice - SK Petřín Plzeň B 1:5 (1:3).Zdroj: Deník/Filip Nekola

„Ve druhém poločase už soupeř nebyl tolik aktivní, takže jsme žili v nějaké naději, že bychom mohli zápas ještě zdramatizovat, ale na konci nám už docházely síly, z čehož vyplynuly další dvě branky v naší síti,“ doplnil. Zároveň ale podotkl, že jeho tým se z porážky nijak zvlášť nehroutí. „Zápasy, které bychom měli vyhrávat, ještě přijdou,“ uvědomuje si čtyřicetiletý kouč.

A jak utkání hodnotili na Petříně? „Černice nehrály vůbec špatně, konečný výsledek je pro ně spíš krutý, ale o osudu utkání rozhodlo naše dravé mládí a lepší fyzická připravenost,“ tvrdil kouč vítězů Jaroslav Levý.

Z výhry se o víkendu radovaly také Vejprnice, které přetlačily domácí Stříbro 3:2. „Středeční pohárové vítězství nad Malesicemi, to bylo asi to, co ve Stříbře rozhodlo o našem úspěchu. Výkon i nasazení z pohárového utkání si hráči totiž přenesli právě i na Baník. Myslím si, že jsme nakonec zaslouženě zvítězili, protože jsme měli více šancí. Za tři body jsme moc rádi, už jsme je v přeboru potřebovali,“ sdělil Deníku den po zápase hlavní trenér Vejprnic Lukáš Paul.

Zatímco na Slavii panovala spokojenost, na druhé straně barikády pochopitelně zavládlo zklamání. „Bohužel jsme nezachytili začátek zápasu a brzy prohrávali o dva góly. Sice jsme pak snížili a měli i další náznaky šancí, ale ve druhé půli jsme z ojedinělé šance soupeře inkasovali potřetí,“ litoval jeden z trenérů Luboš Zaoral. „Pak jsme dali ještě druhou branku, ale vyrovnat se nám již nepodařilo. Je to škoda, jsme zklamaní,“ doplnil kouč Baníkovců.

Radnice potvrdily roli favorita, ale pořádně se nadřely

Ve třetím a posledním zápase víkendu porazily Radnice poslední Staňkov 3:0. „Ale první poločas byl kromě úvodních deseti minut, kdy jsme mohli dát dvě branky, vyrovnaný. Až ve druhém dějství jsme se po bouřce v kabině zvedli, začali hrát a nakonec jsme zvítězili,“ ulevil si asistent radnického trenéra Roman Štěpánek. „Staňkov však podal sympatický výkon. Byl houževnatý a my se proti němu pořádně nadřeli,“ dodal.

Výsledky 22. kola krajského přeboru: Stříbro – Vejprnice 2:3 (1:2, 32. Pavlas z penalty, 79. Záleský – 3. a 17. Heller, 56. Bayer), Černice – Petřín Plzeň B 1:5 (1:3, 37. Šebek – 10. a 24. Štefl, 39. Tříska, 87. Tětek, 89. V. Kural), Radnice – Staňkov 3:0 (1:0, 37. Kroc, 74. Michal Krč, 83. Daniel Krč).



Odloženo: Nýrsko – Holýšov (náhradní termín je 24. května od 18 hodin), Rapid Plzeň – Nepomuk (25. dubna 18.00), Zruč – Mýto (26. dubna 17.30), Tlumačov – Chotíkov (10. května 18.00), Lhota – Tachov (16. května 18.00). Dohrávka 20. kola (odehráno ve středu 12. dubna): Mýto – Staňkov 4:2 (3:2, 11. a 20. Hereit, 7. Melka, 70. Brož – 24. Pitipáč z penalty, 39. Vrba).

