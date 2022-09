OHLASY Z DIVIZE: Petřín zdolal Aritmu, Doubravka promrhala dvougólový náskok

Zatímco tým z Plzeňska v posledních týdnech válí, Baníku se nedaří. I po sedmi odehraných kolech stříbrští fotbalisté čekají na první letošní vítězství.

FOTO, VIDEO: Fotbalisté Jiskry Domažlice inkasovali venku znovu bůra

„Dokázali jsme během chvíle vyrovnat, když se nám podařilo dostat do branky dva odražené balony, trochu jsme to tam dokopali. Bohužel jsme pak po vlastních individuálních chybách dvakrát inkasovali. To nás provází od začátku sezony a je to i jeden z důvodů, proč zatím čekáme na první vítězství,“ tvrdí asistent trenéra fotbalových Baníku Luboš Zaoral.

Z archivu: Fotbalisté Černic (hráč v bílém dresu). Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

O dvě branky v sedmém pokračování elity kraje vyhrála také rezerva plzeňského Petřína, která na domácí půdě zdolala Černice 5:3. „První poločas byl dobrý, tam jsem viděl od nás kvalitu. Pak jsme si ale mysleli, že to půjde samo a navíc jsme vystřídali v průběhu gólmany, což nám také nepomohlo. Byli jsme v utkání určitě lepší, ale tři inkasované branky, zvlášť na domácím hřišti, jsou samozřejmě hodně. Každopádně je lepší vyhrát 5:3 než 1:0. Vstřelit tolik branek je fajn,“ má jasno trenér Petřína Radek Vodrážka.

FOTO, VIDEO: Týden hrůzy! Po krachu v poháru Přeštice vybouchly i s Baníkem

K zápasu se vyjádřil také černický brankář Jaroslav Švarc, pro něhož se jednalo o první utkání v sezoně. „V prvním poločase nás soupeř k ničemu nepustil, ale ve druhé půli se hra celkem vyrovnala. Musím říct, že oba týmy proměnily téměř všechny svoje příležitosti,“ hodnotil třicetiletý Švarc přestřelku.

FOTO, VIDEO: Branka Krejčiříka stačila jen na bod, trenéra remíza mrzela

Ještě větší gólové hody nabídlo utkání mezi Chotíkovem a Tlumačovem. Domácí i díky dalším čtyřem trefám kanonýra Miroslava Lopaty, jenž se letos trefil už devatenáctkrát, zvítězili 6:4 a zůstávají v přeboru kraje stoprocentní. Varovným prstem je ale pasáž mezi 49. a 58. minutou, kdy hosté otočili stav z 0:3 na 4:3. Nakonec ovšem prohráli. A je nutné ještě rozhodně zmínit, že Chotíkovští hráli již od 19. minuty po vyloučení brankáře Bejdáka v oslabení.

Z archivu: Fotbalisté FC Chotíkov 1932 (černožlutí).Zdroj: Filip Nekola

„Měl jsem snad šestnáct infarktů,“ smál se po bitvě trenér Chotíkova Petr Kučera. „I v deseti jsme soupeře jednoznačně přehrávali, ale na začátku druhé půle jsme vlastními chybami zadělali na drama,“ zlobil se trenér s tím, že tohle by se stávat rozhodne nemělo. „Naštěstí jsme to i díky střídání otočili. Do hry šel Martin Míka, který nás zvedl, a využili jsme formy Míry Lopaty, jemuž to letos neuvěřitelně lepí,“ dodal navýsost spokojený s potencí svého snajpra.

Zdroj: tvcom.cz

Tři body za domácí výhru 4:3 slaví také Nepomuk, který udolal srdnatě bojující plzeňský Rapid. „Myslím si, že jsme zaslouženě zvítězili, protože jsme byli nebezpečnější. Ale děláme hodně chyb, dostáváme laciné góly, takže si to takhle vždycky zkomplikujeme. Je to důležité vítězství před sérií, která nás teď čeká,“ řekl po zápase kouč Nepomuku Josef Viktora.

Zdroj: tvcom.cz

V nedělních zápasech se nejvíce dařilo Tachovu, který i díky čtyřem trefám Hudce smetl Lhotu 9:0. S čistým kontem vyhrálo i Nýrsko (v Holýšově 3:0).

Zdroj: tvcom.cz

Zdroj: tvcom.cz

Zdroj: tvcom.cz

Výsledky 7. kola KPM: Vejprnice – Stříbro 4:2 (1:0, 68. a 80. Dvořák, 28. Kolář, 82. Majerčík – 72. Marek Vyšín, 73. Haas), Petřín Plzeň B – Černice 5:3 (3:0, 15 .a 54. Vanc, 22. a 31. J. Vodrážka, 86. Havelka – 53. Peterka, 66. Cihla, 90. Nedvěd), Chotíkov – Tlumačov 6:4 (3:0, 12., 33., 60. a 76. Lopata, 11. D. Míka, 90+1. Cirok – 56. a 58. Wolf, 49. Žák, 56. Buchta vlastní), Nepomuk – Rapid Plzeň 4:3 (2:1, 8. Chalupný, 17. Kašpar, 50. Vosyka, 53. Knapp – 70. a 73. Matějka, 37. Harmady), Holýšov – Nýrsko 0:3 (0:2, 34. Antonovics, 35. Pavlík, 64. Varga), Tachov – Lhota 9:0 (4:0, 5., 28., 58. a 60. Hudec, 14., 31. a 49. Lanfranchi, 83. Braun, 90. Nieves), Staňkov – Radnice 1:1 (0:1, 58. Pitipáč – 33. L. Brož), Mýto – Zruč 1:1 (0:0, 82. Smíšek – 63. Riedl).

Dvě kola, nula bodů. Hokejová Plzeň narazila i ve Vítkovicích