Fotbalisté TJ Sokol Radnice o víkendu absolvovali další ze série přípravných utkání na jarní polovinu sezony mezi elitou kraje. Ve značně okleštěné sestavě odcestovali do Dobříše, kde v sobotu změřili síly s domácím MFK - týmem, který ještě relativně nedávno hrál divizi, ale v současnosti je předposledním týmem Středočeského přeboru.

Fotbalisté TJ Sokol Radnice (na archivním snímku hráči v červených dresech) prohráli v dalším přípravném utkání na hřišti MFK Dobříš vysoko 1:5. | Foto: Jindřich Jager

V prvním poločase ještě Radničtí domácím stačili, ale po změně stran již úřadovala Dobříš, která nakonec souboj vyhrála vysoko 5:1. O jedinou branku Radnic se postaral Martin Habr. „Domácí byli od začátku utkání výborní na míči, ale my vycházeli z dobré organizace hry a rychlého přechodu do útoku. Jenomže od šedesáté minuty už to bylo jen o hře Dobříše," procedil pár hodin po skončení duelu zkušený trenér radnických fotbalistů Pavel Aubrecht.

„Pro nás to byla určitě dobrá příprava, která ale byla bohužel opět ovlivněná kvalitativně neadekvátním složením mužstva. Snad bude lépe," přeje si osmapadesátiletý lodivod. Jarní část krajského přeboru odstartuje jeho tým v neděli 10. března od 14.30 hodin doma proti Baníku Stříbro, ještě předtím ho však generálka s Kralovicemi, a to už v pátek 1. března od 19 hodin na umělé trávě v Rokycanech v rámci 2. kola krajského fotbalového poháru.

