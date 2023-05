Mladé pušky Rokycan vyrazily za vrstevníky do Benešova. Třináctka si odvezla tři body po…

OHLASY: Lhota doma obrala lídra, Tachovu sudí v nastavení upřeli regulérní gól

S tím se už na hřišti nemohli ztotožnit samotní hráči Tachova, kteří se k Sirovému rozběhli a požadovali vysvětlení. Marně, gól hlavní rozhodčí Miroslav Pena na pokyn svého kolegy na lajně neuznal. A nutno dodat, že špatně. Lukáš Hudec po perfektně zahraném signálu standardní situace v ofsajdovém postavení nestál. Ne o kousek, ani o centimetry, ale přibližně o tři metry před posledním bránícím hráčem soupeře. Nepochopitelná chyba.

Situace před brankou Tachova v 91. minutě úterní dohrávky se Lhotou. Ze záběru se o ofsajd nejednalo, sudí na lajně chyboval.Zdroj: tvcom.cz

Ale hezky od začátku. Tachov ve Lhotě nezačal ideálně a už ve 4. minutě inkasoval z kopačky domácího Jiřího Eliáška. „Dali jsme příležitost hráčům, kteří v průběhu jara neměli takovou minutáž. Zároveň jsme chtěli, aby si někteří hráči doléčili svá zranění," vysvětlil na úvod tachovský kouč Jaroslav Pták.

„V úvodu jsme byli častěji na míči, domácí spoléhali na dlouhé míče do naší obrany. Ujali se vedení, když nás potrestali za nedůslednost při bránění a ujali se vedení po pěkné a rychlé akci," ocenil kouč branku soupeře. „My jsme na to reagovali změnou systému. Vytvořili jsme si několik slibných příležitostí, z jedné z nich jsme po krásné kombinaci vyrovnali. Měli jsme i trochu smůly, když jsme potom dvakrát orazítkovali břevno," posteskl si.

1/7 Zdroj: Jan Vydra FK Tachov vs. TJ Sokol Lhota (archivní snímek). 2/7 Zdroj: Jan Vydra FK Tachov vs. TJ Sokol Lhota (archivní snímek). 3/7 Zdroj: Jan Vydra FK Tachov vs. TJ Sokol Lhota (archivní snímek). 4/7 Zdroj: Jan Vydra FK Tachov vs. TJ Sokol Lhota (archivní snímek). 5/7 Zdroj: Jan Vydra FK Tachov vs. TJ Sokol Lhota (archivní snímek). 6/7 Zdroj: Jan Vydra FK Tachov vs. TJ Sokol Lhota (archivní snímek). 7/7 Zdroj: Jan Vydra FK Tachov vs. TJ Sokol Lhota (archivní snímek).

Ve druhém dějství měl jeho tým navrch, ale gól už nepadl. Tedy alespoň ten, který by posvětili sudí. „Ve druhém poločase jsme měli výraznou převahu, domácí obětavě bránili, ale stále jsme věřili ve vítězství. Nakonec nás o něj okradl asistent rozhodčího, který nám v samotném závěru po skvěle zahraném signálu odmával ofsajd, který nebyl ani náhodou. Je to vidět i na videu," poukázal Pták na videozáznam z utkání na sportovním serveru tvcom.cz.

Zdroj: tvcom.cz

„Odmávat takový ofsajd, když za naším hráčem byli dva obránci o cca 4 metry, to není žádná sporná situace, to je prostě úmysl. Doufal jsem, že tohle již máme za sebou, ale jak je vidět, není to tak. Tohle je zmar a i vzhledem k tomu, že stejný člověk nás o body okradl již potřetí, tak pro něj nemám žádnou omluvu a nechci ho potkat už ani v obchoďáku," řekl ostře na adresu sudího.

Závěrem ale ocenil i domácí mužstvo. „Lhotě přeji, aby se jí dařilo. Hrát u nich na tom malém hřišti není příjemné, domácí to tam umí. Areál mají krásný, prostředí příjemné, i vtipné fans. Tak jim přeji do závěrečných bojů vše dobré," doplnil ke svému povídání ostřílený lodivod.