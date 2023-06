Mladé pušky Rokycan vyrazily za vrstevníky do Benešova. Třináctka si odvezla tři body po…

„Porazit Rapid nebylo vůbec jednoduché. Hosté mají mladý, běhavý a kombinačně zdatný tým," uznal radnický trenér Pavel Aubrecht sílu protivníka z Plzně. „Oba týmy si vytvořily poměrně dost brankových příležitostí, ale rozhodla tahle jediná. K výhře jsme dokráčeli díky zodpovědnému a týmovému výkonu," konstatoval trenér vítězů. Jak už bylo řečeno: Radnice se kolo před koncem sezony dostaly na čtvrté místo tabulky.

A to by v táboře "červených" rádi udrželi i po třicátém kole. K tomu stačí na půdě Okuly Nýrsko i remízový výsledek. „Celou sezonu jsme šli zápas od zápasu a primárním cílem byla záchrana. Tento cíl jsme splnili výhrou v Tlumačově, a teď už ale zbývá poslední kolo, a tak bychom se rádi pokusili udržet se na čtvrtém místě. Vloni jsme skončili šestí, což byl pro Radnice historický výsledek, a bylo by fajn ho ještě malinko vylepšit," doplnil na závěr sedmapadesátiletý kouč.

TJ Sokol Radnice – SK Rapid Plzeň 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 28. David Kroc. Rozhodčí: Křen – Molek, Cimický. ŽK: 1:1 (60. Valenta – 78. Štěpán Fikrle). Diváci: 158. TJ Sokol Radnice: Volák – Svoboda, Brož, Valenta, David Kroc (89. Jícha), Huttr, (85. D. Krč), M. Krč, Vaščák, P. Spěváček (66. Habr), Fencl, L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht. SK Rapid Plzeň: Liška – Kořenek, Řezníček (87. Agapkin), Jandík (46. Šimon Fikrle), Klekner (66. Půlpán), Matěj Fikrle, Ježek (75. Čupalka), Nový (75. Štěpán Fikrle), Černický, Jílek. Trenéři: Z. Jiskra, P. Šimsa, J. Mysliveček.

