Ale pozor! V pátek je čeká od 14.15 derby na plzeňském Petříně. „To bude strašně těžký zápas, vyhecovaný jako vždycky. Petřín v minulém kole přivezl bod z Lomu a podle toho, co jsem viděl, byli lepší,“ vyzdvihl přeštický kouč Stanislav Purkart hru nejbližšího soupeře na hřišti jednoho ze spolufavoritů.

„Na Petříně nás nečeká nic jednoduchého, ale těšíme se. Je to derby. Věřím, že přijde hodně lidí a uvidí dobrý fotbal,“ doplnil trenér lídra tabulky a přál si samozřejmě další vítězství.

Přeštice (ve žlutém) jedou v pátek na Petřín. Kdo uspěje?

A co říká trenér Purkart na rostoucí náskok v čele? „Já jsem z toho spíš nervózní. Vypadali bychom jako pitomci, kdybychom to teď nedotáhli,“ usmíval se, ale svému týmu věří. „Nejsme pod takovým tlakem, klukům se hraje lépe. Máme slušnou bodovou kapsu,“ přiznal Stanislav Purkart, ale i tak se snaží na svůj tým působit, aby nikdo nepodlehl přílišné euforii. Proto nebyl zcela spokojený ani po minulé domácí výhře 4:0 nad Hořovicemi. „Posledních třicet minut nebylo ono. Sice jsme dali rychle čtyři góly, ale pak se mi hra nelíbila,“ řekl.

Zejména Lom na jaře ztrácí, na druhou příčku už se zásluhou lepšího skóre vyhouplo béčko Českých Budějovic. „A přitom už to ani tolik nedoplňují hráči áčka. Ale my je brali vždycky jako silného soupeře, stejně s Lomem, který na podzim spoustu zápasů otočil, ale teď se mu to nedaří,“ pokračoval kouč.

V pátek se hrají i další divizní zápasy, Doubravka přivítá už ve 13.30 Jindřichův Hradec a od 17 hodin v Rokycanech hostí Mariánské Lázně, Mýto hraje ve stejném čase v sobotu v Berouně. Jen Klatovy nastoupí v Sedlčanech až v neděli. Zde je úvodní výkop naplánovaný na pátou hodinu odpolední.

V kraji jsou na programu také dohrávky

Nejvyšší krajská soutěž bude stejně jako I. A třída roztažena do tří dnů. Začíná se už v pátek a poslední zápasy jsou na programu v neděli. Jedním z taháků bude sobotní souboj ve Vejprnicích, kde hostí pátý tým tabulky třetí Horní Břízu. Oba celky dělí v tabulce jediný bodík. A zajímavý jistě bude i záchranářský souboj ve Stříbře, které hostí plzeňský Rapid. V I. B třídě už se začnou dohrávat odložené zápasy, některé celky tak čekají dvě utkání za tři dny.

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – pátek 10.30: Králův Dvůr – Viktoria Plzeň B, 17.00: Domažlice – Vltavín. FORTUNA divize A – pátek 13.30: SENCO Doubravka – Jindřichův Hradec, 14.15: Petřín Plzeň – Přeštice, 17.00: Rokycany – Mariánské Lázně, sobota 17.00: ČLU Beroun – Mýto, neděle 17.00: Sedlčany – Klatovy.



Krajský přebor – pátek 14.00: Bolevec – Radnice, 16.00: Stříbro – Rapid Plzeň, Holýšov – Nepomuk, Vejprnice – Horní Bříza, Chotíkov – Tlumačov, sobota 17.00: Černice – Lhota, Zruč – Nýrsko, neděle 16.00: Staňkov – Domažlice B.



I. A třída – pátek 10.15: Petřín Plzeň B – Bělá n/R, sobota 10.15: Kralovice – Sušice, 17.00: Mochtín – Žákava, Svéradice – Košutka, Sv. Hrádek – Luby, neděle 17.00: Mýto B – Křimice, Rokycany B – Tachov.



I. B třída, skupina A – čtvrtek (dohrávka 16. kola) 17.30: Meclov – Chodová Planá, Postřekov – Kdyně (dohrávka 15. kola), pátek 16.30: Klenčí – Mrákov (dohrávka 15. kola), sobota 17.00: Kdyně – Meclov, Planá – Dlouhý Újezd, Krchleby – Chodov, neděle 15.00: Horšovský Týn – Chodová Planá, Klenčí – Chodský Újezd, 16.00: Postřekov – Mrákov.



I. B třída, skupina B – pátek (dohrávka 15. kola) 17.00: Chanovice – Kasejovice (dohrávka 15. kola), 15.00: Přeštice B – Štěnovice, sobota 10.15: Měcholupy – Pačejov, 14.00: Blovice – Bolešiny, 17.00: Chlumčany – Horažďovice, Dobřany – Chanovice, neděle 15.00: Klatovy B – Chotěšov, Vrhaveč – Kasejovice.



I. B třída, skupina C – pátek 16.00: Chrást – Smíchov Plzeň, 17.00: Volduchy – Zbiroh, sobota 14.00: Dýšina – Slovan Plzeň, 17.00: Příkosice – Kozolupy, Raková – Město Touškov, Plasy – Vejprnice B, neděle 16.00: Malesice – Všeruby.

