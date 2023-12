Veselý: Když už to máme takhle dobře rozehrané, chtěli bychom skončit první

Ačkoliv se před startem sezony na Petříně sami nepovažovali za favorita krajského přeboru, rádi by první místo udrželi i v jarní fázi. „Co se týče výsledků, tak prioritou pro nás zůstává áčko, ale když už to máme takhle dobře rozehrané, samozřejmě bychom chtěli skončit první s oběma týmy a postoupit,“ svěřil se kouč. A jeho přání (a určitě i přání všech v Plzni na Slovanech) určitě není utopií. Béčko je v krajském přeboru první, áčko v divizní skupině A druhé pouhý bod za Mariánskými Lázněmi, kterým s blížícím se koncem podzimu (a aféře kolem vyhazovu trenéra Zacha a konci sponzora) tak trošku došel dech.

Slavia: nejlepší defenziva. Rapid: nejproduktivnější útok

Na první místo v přeboru si ovšem brousí i Vejprnice, které zažily parádní podzim a jsou s odstupem dvou bodů druhé. „Druhé místo? Paráda, to je výsledek nad očekávání,“ radoval se dvaačtyřicetiletý kouč slávistů Lukáš Paul, jehož družina na podzim inkasovala ze všech družstev nejméně gólů (jen 13).

Vysoké ambice má i třetí Rapid Plzeň, který v první polovině sezony vybojoval rovných třicet bodů a pálil ze všech nejproduktivnější. Dohromady nastřílel sedmačtyřicet branek a může se pyšnit také nejvýraznějším vítězstvím podzimu – v pátém kole doma sestřelil Černice neuvěřitelným výsledkem 11:1.

„Měli jsme cíl být po podzimu být do pátého místa, čímž jsme to trochu i předčili. Je příjemné, že jsme stále na dostřel prvnímu Petřínu. Budeme tak mít klid na přípravu a uvidíme, co přinese jaro,“ přemýšlí nahlas Pavel Šimsa, jeden z členů trenérského triumvirátu plzeňského Rapidu.

Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1.Zdroj: David Koranda

„Hodně jsme omladili mužstvo, což je vždycky takové vachrlaté. Zatím to kluci zvládli dobře, i když tam samozřejmě byly zápasy, které se nám příliš nepovedly. To ale k tomu patří, když máme v kádru tolik kluků kolem dvaceti let. Zatím je ale vidět, že se nám tato cesta vyplácí,“ pokračoval trenér.

Nejvytíženější hráč, ale i karetní hříšník. To je brankář Zach

O nejvyšší příčky budou na jaře bojovat jistě i fotbalisté Holýšova, kterým evidentně pomohlo angažování zkušeného trenéra Milana Dejmka. Ten mužstvo dovedl k podzimní ´bramboře´. „Před začátkem sezony jsme měli malinko obavy. Přišlo celkem dost nových hráčů, já jako trenér, ale musím říct, že jsme spokojení. Čtvrtým místem jsme splnili nějakou tužbu a jsme moc rádi,“ rozplýval se kouč Milan Dejmek. „Ale je pravda, že ne všechny zápasy byly v našem podání o pěkném fotbale, zejména druhé poločasy jsme častokrát nezvládali. Na tom musíme přes zimu výrazně zapracovat,“ uvědomuje si.

Fotbalisté Holýšova (na snímku hráči v modrých dresech) zakončili podzim na čtvrtém místě.Zdroj: Jindřich Jager

Ten má v týmu skvělého brankáře Miroslava Zacha, který byl nejvytíženějším hráčem celého podzimu, zároveň inkasoval hned osm žlutých karet, což z něj dělá druhého nejtrestanějšího borce soutěže. „Víme o tom, Míra od nás na podzim dostal spoustu pokut. Brankář má mluvit, ale on to někdy přehání, řve na hřišti jako blázen, dostane žlutou a koleduje si o druhou, a tím pádem i o vyloučení. Tohle musí rychle změnit, jinak hrozí zbytečné oslabení týmu."

Spokojení trenéři Pavel Aubrecht s Petrem Výtiskem

Pouze o tři body méně než Holýšov mají po první půlce sezony Radnice. „Podzimní sezonu hodnotíme jako úspěšnou, zisk pětadvaceti bodů je pro nás úžasný počin. Obzvlášť, když většina mužstev v krajském přeboru pracuje oproti nám v luxusních podmínkách a má jiné možnosti,“ uvedl kouč Sokola Radnice Pavel Aubrecht. Stejně bodů jako jeden ze dvou celků z Rokycanska v soutěži má i Nýrsko, které před sezonou převzal jako hlavní trenér mladý Petr Výtisk.

Fotbalisté FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech).Zdroj: Jindřich Schovanec

„S body a celkovým umístěním po podzimu určitě panuje spokojenost, ale radost máme především z toho, jak se nám podařilo zapojit mladé hráče do áčka. Je na nich vidět chuť trénovat, hrát a zlepšovat se. To nás těší,“ pochvaloval si dvaatřicetiletý kouč modrobílých.

Elitního kanonýra Knappa nahradil desetigólový Kašpar

O bod méně na podzim získali borci Nepomuku, kteří se do zimního spánku uložili na solidním sedmém místě. „Hodnotím to pozitivně. Měli jsme výborný rozjezd. Pak jsme měli útlum, ale tam to dávám za vinu tomu, že máme hodně mladý tým. K tomu přišla zranění a nějaké pracovní indispozice. Probrali jsme se až po Horní Bříze, kde jsem musel řvát v šatně jako pavián. Potom už to bylo zase dobré,“ řekl s úsměvem nepomucký lodivod Josef Viktora, jehož tým v létě opustil elitní kanonýr Tomáš Knapp, ale toho dokázal nahradit Matyáš Kašpar, autor deseti podzimních branek týmu z jihu Plzeňska.

FK Nepomuk (na archivním snímku fotbalisté v modrých dresech).Zdroj: Jan Škrle

První polovinu tabulky uzavírá se ziskem třiadvaceti bodů ex-divizní Horní Bříza. Jen o skóre horší je Chotíkov, který v minulé sezoně získal pro jednadevadesátiletý klub historické stříbro. „Za výkony, které jsme předváděli, jsme měli mít o takových devět bodů více. Bohužel jsme některé zápasy nezvládli dovést do vítězného konce. Hrozně jsme se na góly nadřeli. Zároveň jsme byli schopní porazit první tým tabulky a pak prohrát s posledním. Bylo to hodně divoké,“ přiznal trenér Horní Břízy Michal Kubice.

Ten nebyl tak úplně spokojený s výsledky, předvedená hra mu však postupem času začala dělat velkou radost. „Na druhou stranu jsme zapracovali na přednesu hry, což se začalo projevovat ve druhé polovině sezony. Soupeře jsme přehrávali, vytvářeli si spoustu gólových šancí a jen špatná koncovka nás stála lepší umístění. Rozhodně je ale na čem stavět, potenciál v týmu je,“ věří Kubice.

„Nejsem nespokojený, ale chybí mi tři body se Zručí, které jsme doma zbytečně ztratili. Kdybychom vyhráli, byli bychom asi tam, na co v této sezoně máme. Ale jsme docela na dostřel, takže na jaře máme stále o co hrát,“ prozradil trenér Chotíkova Petr Kučera, že ve druhé půlce sezony bude chtít výš.

Brankář Chotíkova Dominik Bejdák.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Relativní spokojenost panuje i v táboře Kaznějova, který v minulé sezoně postoupil mezi elitu kraje z nižší I. A třídy a nejvyšší fotbalovou soutěž regionu hraje po dlouhých 44 letech. „Po herní stránce mohu podzimní část hodnotit jako úspěšnou, ale myslím si, že bodů jsme mohli mít o malinko víc. Každopádně jsme nováčci, musíme být pokorní a umístění asi odpovídá našim současným možnostem,“ uvedl kormidelník Kaznějova Vladimír Pitlík.

Velkou fušku na jaře bude mít Stříbro, které na podzim skončilo předposlední. Bude si však muset poradit už bez trenérů Lukáše Pleška a Luboše Zaorala, které vedení klubu tři týdny po konci první půlky sezony odvolalo. Důvod? Neuspokojivé výsledky, o nichž není třeba vést sáhodlouhé debaty. „Ale je to pro nás zvláštní konec, který nás hodně mrzí. Mně osobně mrzí nejvíc, že nám vedení nedalo šanci to s týmem dotáhnout, dopracovat sezonu, kterou jsme rozjeli,“ soukal ze sebe zklamaný Luboš Zaoral. „Až na pár výjimek jsme na podzim herně odehráli vyrovnané zápasy, ale srážely nás individuální chyby, nezkušenosti. Když si vzpomenu na podzimní góly, které jsme dostali, tak byly právě po chybách jednotlivců, mraky branek jsme soupeřům darovali úplně sami,“ posteskl si teď již bývalý trenér fotbalového Baníku.

Chybějící zkušenosti a důraz. Herně to špatné nebylo

Ještě hůř než Baník je na tom nováček z Košutky, který ve své historicky první sezoně v krajském přeboru zatím vyhrál jediné utkání a je se ziskem sedmi bodů poslední. Během podzimu navíc přišel o trenéra – zkušeného Josefa Šavlíka, jenž skončil na vlastní žádost, nahradil jeho asistent Filip Řežábek.

Fotbalisté Košutky (na archivním snímku hráči v modrých dresech).Zdroj: David Koranda

„Výsledky samozřejmě nebyly ideální, ale co se týče fotbalovosti, tak to z naší strany tak špatné nebylo. Kromě týmů, které jsou v tabulce nahoře, jsme byli ostatním celkům minimálně vyrovnaným soupeřem. Ale dopláceli jsme na nedostatek zkušeností a také všeobecný důraz,“ mínil trenér Košutky.

