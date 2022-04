Na horké půdě v plzeňské Prokopávce (domácím jde o udržení) to nebylo pro fanouška nijak pohledné střetnutí. Hosté měli zpočátku navrch, jenže zahodili minimálně tři šance a pak se přizpůsobili soupeři. Bitva bez vítězů a poražených se tak musela rozhodnout až po obrátce.

Hned ve 46. minutě zažehnal nebezpečí na brankové čáře Valenta! Po hodině hry pak sudí Bureš nevyhodnotil obranný zákrok Brože (ruka?) jako penaltový, takže slovo si vzal radnický lodivod Pavel Aubrecht. poslal na umělý trávník Segeta, který se při prvním kontaktu s míčem trefil do černého! Bolevec prohrát nechtěl a v koncovce poslal do útoku i gólmana. jenže po rohovém kopu se míče zmocnili hosté a Ineman to měl ro pouštěné svatyně jednoduché – 0:2.

V neděli: do Radnic přijede Staňkov a pohled na tabulku favorizuje domácí celek. Výkop je v sedmnáct hodin.

Aktivisté z Rokycan uctili Jana Kudliče, který padl u CHarkova