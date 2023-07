Mladé pušky Rokycan vyrazily za vrstevníky do Benešova. Třináctka si odvezla tři body po…

Fotbalisté Radnice zahájí přípravu v úterý 11. července a vzhledem k tomu, že kádr zůstal de facto pohromadě, náplň letních galejí bude připomínat spíš zažitou rutinu. „Ze začátku budeme nabírat fyzickou kondici, pak budeme pomalu přecházet do rychlosti a chceme se věnovat hlavně herním věcem," prozradil trenér fotbalového mančaftu z Rokycanska Pavel Aubrecht.

Pozitivem je, že z týmu nikdo neodešel a do přípravy si zapojí také někteří hráči, kteří na jaře (nebo i déle) laborovali se zraněními. Bolestivou zprávou je ovšem dlouhodobější zranění brankáře Tomáše Spěváčka, který kvůli poraněnému ramenu týmu v podzimní části sezony nejspíš vůbec nepomůže.

„Na to jsme museli reagovat. Z Volduch má s námi svolení trénovat mladý brankář Petr Bílek, ale nikdy nevíte, co se stane, zatím nic podepsané není," uvedl Aubrecht. Jinak tým žádné posily neohlásil a v nové sezoně, která pro Radnice začíná v neděli 6. srpna domácí konfrontací s nováčkem z Kaznějova, bude vařit z toho, co měl v kuchyni i v loňském ročníku.

Radnice v letní přípravě odehrají tři přípravné zápasy. Ten první už v sobotu od 17.30 hodin na hřišti divizních Klatov, pro které také půjde o premiéru. „Pak se utkáme ještě s Berounem a Dobřany a maximálně si ještě zahrajeme modelové utkání mezi sebou - áčko s béčkem," doplnil trenér Aubrecht.

