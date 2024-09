„Jsem rád, že na tom, na čem jsme pracovali na tréninku, tak to kluci přenesli do zápasu. V první půli jsme se dvakrát prosadili z brejku. Následně soupeř po druhé žluté kartě hrál v deseti a my toho brzy využili. Třetí gól byl rozhodující. Následně přišel incident ze 70. minuty, k němuž by se nerad vyjadřoval. Každý si udělá obrázek sám z videa. Utkání jsme pak už chtěli v klidu dohrát, kontrolovali jsme ho. Pro nás enormně důležité tři body," radoval se trenér Nýrska Petr Výtisk.