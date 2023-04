Radnické rezervě se dýchá lépe, uniká z pásma sestupu

Nováček fotbalové 1. B třídy z Radnic se aklimatizoval v krajské soutěži složitě. Po podzimu nasbíral pouhých sedm bodů a vypadalo to na návrat do okresu. Jenže v odvetách se rezerva TJ Sokol výrazně zvedla a potvrdila to i v minulém kole.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte