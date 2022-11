Břasy: do ´vyhnanství´ musel Slavoj Mýto kvůli podmáčenému terénu na Letné. Vstříc mu vyšel Primalex, kde modrobílá družina přivítala Holýšov a šlo o důležité záchranářské body. Ve dvacáté minutě se prosadil Brož, ale po hodině hry srovnal Šperl. Mýto odpovědělo rychle a zkušený Ineman rozjásal fanoušky v 72. minutě. Osm minut před koncem musel ještě lavičku opustit trenér Spěváček po udělení červené karty, ale Slavoj si cenný zisk vzít nenechal.

Radnice: muži TJ Sokol hráli s Nýrskem 0:0 a bod proti kvalitnímu soupeři berou! Celkově jich nasbírali jednadvacet, což označil lodivod Aubrecht za úžasný počin do odvet.

Pohár PKFS: ve čtvrtek 17. listopadu zasáhnou do druhého kola tři naše celky. Radnice jedou do Dlouhého Újezdu, Zbiroh do Vejprnic (oba duely od 13.30) a Mýto kope v 17 hodin s Křimicemi pod reflektory ve Vejprnicích.