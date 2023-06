Horní Bříza, Tochovice. Tyto dva týmy už mají jistý sestup. O třetím do party, který bude hrát v příští sezoně pouze krajský přebor, ovšem ještě není rozhodnuto. Aktuálně jsou na padáka Klatovy, ale nelehkou situaci prožívají také v táboře rezervního týmu Jiskry Domažlice a Rokycanech. A právě tým z Husových sadů čeká o víkendu v rámci 29. kola divizní skupiny A soupeř z kategorie nejtěžších.

FC Rokycany (zelené dresy), archivní snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

Rokycany míří v sobotu na hřiště do Soběslavi, kde se pokusí zaskočit domácí Spartak, druhý nejlepší tým celé soutěže. „Očekávám dominanci domácího týmu. Soběslav je v tabulce druhá a musím říct, že zcela právem,“ říká zkušený gólman rokycanského mužstva Dan Houdek.

Doubravka vyloupila Rokycany, které ještě čeká těžký boj o záchranu

„Pro nás to bude velmi těžké utkání, a kdybychom si domů přivezli alespoň bod, byl by zlatý,“ myslí si. Zároveň ale podotýká, že hrozba sestupu mužstvu nohy nesvazuje. Alespoň ne jemu. „Budeme bojovat, popereme se o body, ale je to jen fotbal, nemusíme vůbec nic,“ nedělá vědu z případného neúspěchu.

FC Rokycany (zelené dresy), archivní snímek.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Žlučí mu však hnula zpráva o tom, kdo bude předposlední utkání letošního ročníku řídit. Delegováni byli Milan Matějček společně s asistenty Lukášem Machýčkem a Michalem Chládkem. Tedy dva ze tří borců (kromě Michala Chládka), kteří Rokycany pískali na konci loňského roku v Komárově (a ne moc dobře - kupili chybu za chybou), a tentýž den se nechvalně proslavili i v zápase třetí ligy mezi karlovarskou Slavií a béčkem Viktorie Plzeň (3:2).

„Kvůli tomu, co se stalo v Komárově, jsem měl pár hodin zkaženou dokopnou. Pak mi psali kamarádi z Viktorky i Varů, že je pískají ti tří samí rozhodčí, a že Matějček už přijel narvanej jako igelitka z Hypernovy. Moc si přeji, aby ho komise sestřelila a tihle borci měli doživotní zákaz vůbec vkročit na jakýkoliv stadion,“ svěřil se tehdy Houdek.

Předehra aféry sudího Matějčka. Říkal nám, že si nás vychutná, líčí Houdek

Sudí Milan Matějček, hlavní postava listopadové kauzy, měl být potrestán vyřazením z listiny rozhodčích pro zápasy na úrovni České fotbalové ligy a divize. Ale evidentně ne na dlouho.

„Od úterní nominace je mi z toho na zvracení. Český fotbal je stejná žumpa jako býval, a jestli na náš zápas nominují bezpáteřní pra*e, který nás řezal v Komárově, o pár hodin později pískal nalitej ve Varech, a ani ne za půl roku ho dají znovu nám…,“ kroutí Houdek hlavou. „O důvod víc se na to (na fotbal) v létě asi už vykašlat,“ doplnil rozzlobeně třiatřicetiletý brankář. Utkání Rokycan na jihu Čech v Soběslavi začíná v sobotu v 17 hodin.

Fotbalový program / kam za fotbalem

FORTUNA ČFL, skupina A - sobota 17.00: Jiskra Domažlice - Baník Sokolov, 18.00: Slavia Karlovy Vary - ROBSTAV Přeštice, neděle 10.15: Dukla Praha B - Viktoria Plzeň B (hř. Přední Kopanina u Prahy).



FORTUNA divize A - sobota 10.15: Petřín Plzeň - Hořovice, 17.00: Horní Bříza - Klatovy, Otava Katovice - Jiskra Domažlice B, Spartak Soběslav - Rokycany, SENCO Doubravka - Viktoria Mariánské Lázně.



Krajský přebor - pátek 18.00: Petřín Plzeň B - Chotíkov, sobota 14.00: Zruč - Nýrsko, 18.00: Stříbro - Tlumačov, Černice - Lhota, Vejprnice - Nepomuk, neděle 16.00: Staňkov - Holýšov, 18.00: Radnice - Rapid Plzeň, Mýto - Tachov.



I. A třída - sobota 10.15: Kralovice - Horšovský Týn, 14.00: Žákava - Košutka Plzeň, 18.00: Křimice - Mochtín, Dlouhý Újezd - Rokycany B, Luby - Chlumčany, neděle 14.00: Smíchov Plzeň - Kaznějov, 17.00: Sušice - Malesice.



I. B třída, skupina A - sobota 10.15: Tlučná - Slavoj Koloveč, 16.00: Sokol Postřekov - Krchleby, 18.00: Kdyně - START Bělá nad Radbuzou, Chodský Újezd - Klenčí pod Čerchovem (hř. Horní Jadruž), Bor - Meclov, neděle 18.00: Mrákov - Planá, Slavia Vejprnice B - Tatran Chodov.



I. B třída, skupina B - pátek 18.00: Štěnovice - Svéradice, sobota 18.00: Chotěšov - Dobřany, Losiná - Strážov, Blovice - Horažďovice, Měcholupy - Bolešiny, Sv. Hrádek - Chanovice, neděle 15.00: Klatovy B - Pačejov.



I. B třída, skupina C - sobota 14.00: Slovan Plzeň - Zruč, Dýšina - Spartak Chrást, 15.00: Zbiroh - Příkosice, 18.00: Radnice B - Slavoj Mýto B, Slávia Úněšov - Město Touškov, Kozolupy - Plasy, Volduchy - Mladotice.

