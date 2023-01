„Jsem celkem spokojený. To, co jsme si řekli, kluci na hřišti splnili. Samozřejmě, bylo to naše první utkání, takže k vidění byla celá řada technických chyb a nepřesností, ale celkově to nebylo špatné,“ řekl v hodnocení pro Deník zkušený trenér Rokycan Milan Dejmek. „V poli to bylo docela vyrovnané utkání, ale my jsme určitě měli více situací, ze kterých jsme mohli vstřelit nějakou branku. Z tohoto hlediska se jednalo o zaslouženou výhru,“ tvrdil lodivod.