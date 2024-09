Jak to vůbec bylo s tou brankou, kterou máte v zápise navíc. Nemusel jste kvůli tomu platit následně v šatně za hattrick?

No popravdě ani nevím, co mi tam pokladník napsal. Ale jestli to do pokladny napsal po zápase, pochybuju, že to škrtnul a přepsal (úsměv). Ale góly mám samozřejmě jen dva.

Co vás zaválo před sezonou zase zpátky do Mýta?

Když jsem tu byl naposledy, byl jsem tady spokojený, tak proč se nevrátit.

Kdo tam ještě zbyl z doby, když jste hrál ještě naposledy za divizní tým?

Moc nás nezbylo. Myslím, že jsme čtyři (Martin Brož, Jirka Hereit, Jan Vild a já). To je asi vše…

Většinu kariéry jste působil v divizi. V létě už nepřišla žádná nabídka?

Nabídky z divize byly, ale nic v okolí Plzně. Spíše zase dojíždění, a to bohužel už nechci. Mám práci, rodinu, už takhle je dost zanedbávám.

Poprvé jste v krajském přeboru. Jak velká je to pro vás změna?

V kraji jsem nikdy nebyl a změna to pro mě určitě je. Kvalita není taková jako v divizi, nebo ve třetí lize, to si nebudeme nalhávat. Je to kraj (úsměv).

V posledních době střídáte poměrně často angažmá. V minulé sezoně jste byl v Mariánkách a na Doubravce. Čím to je, že se neusadíte někde delší dobu?

Neřekl bych, že to úplně střídám. Byl jsem hráčem Robstavu a pak Mariánek a všichni asi víme, jak to dopadlo. Situace mě potom donutila hledat si nové angažmá.