Vše odstartuje sobotní dopolední střet mezi plzeňským Petřínem a Doubravkou. Jedná se o tradiční souboj týmů, které do druhé poloviny sezony vstoupily odlišně. Zatímco Petřín vyhrál na půdě Hvězdy Cheb díky famóznímu výkonu ve druhé půli 5:0, fotbalisté Doubravky doma nestačili na Hořovice, kterým po velmi matném výkonu podlehli 0:3.

I z tohoto pohledu jsou mírným favoritem domácí borci. „Asi jo, jsme favorité, ale je to derby. Doufám, že se na zápas dobře připravíme a zvládneme ho,“ přemítá trenér Petřína Radek Vodrážka, jehož kádr ve čtvrtek dopoledne trápila početná marodka. „V týdnu nám někteří kluci popadali – rýmičky, teplůtky. Uvidíme v pátek, jak na tom budeme,“ vysvětluje kouč.

Ačkoliv na začátku přiznal, že jeho tým bude v sobotu favoritem, dlouhodobá bilance spíš překlápí misky vah na stranu soupeře.

„Předtím jsme s nimi (Doubravkou) snad 37 let nevyhráli, ale z posledních dvou zápasů jsme vybojovali vítězství a remízu. Snad se to tedy už začíná otáčet konečně na naši stranu,“ přeje si Vodrážka.

Fanoušky divizního fotbalu čeká tuze atraktivní víkend. Už v sobotu dopoledne přivítá například plzeňský Petřín (hráči v červených dresech) tým Doubravky.Zdroj: Martin Mangl a Vlaďka Štychová

Atraktivní utkání, které má úvodní výkop v 10.15 hodin, ovšem nebude hostit vyhlášené petřínské letiště, ale relativně menší umělá tráva přes silnici. „S trenérem soupeře jsme se na tom, že utkání sehrajeme na umělce, domluvili už na začátku týdne. Naše hlavní hřiště totiž aktuálně připomíná spíš drnoviště. Tak trochu Liberec hadr,“ pousmál se zkušený kouč.

Městským derby ovšem spektakulární program 17. kola FORTUNA divize A nekončí. V sobotu odpoledne (od 15 hodin) vzplane v rokycanských Husových sadech lítý souboj mezi domácím týmem a vedoucími Přešticemi. Favoritem je bezpochyby lídr z jihu Plzeňska, ale… „Derby bývají hodně vyhrocené, ani tak nejde o fotbal, bývá to spíš boj,“ říká přeštický fotbalista Martin Suchý.

Divizní víkend pak došpuntuje nedělní bitva mezi Slavojem Mýto a Klatovy. „Určitě budeme chtít urvat nějaké body, ideálně všechny tři,“ prohlásil mladý klatovský obránce Adam Vacek po solidní jarní premiéře na půdě rezervy Českých Budějovic, kde jeho tým poněkud nečekaně remizoval 0:0.

„Bude ovšem důležité, abychom k utkání přistoupili zodpovědně a s pokorou hned od úvodní minuty. Očekávám těžký a vyrovnaný zápas, ale určitě budeme chtít navázat na výsledek z podzimu, kdy jsme doma zvítězili 3:0,“ dodává.

Mýto proti klatovskému výběru čeká premiéra s novým trenérem Luďkem Kopřivou, který nahradil odvolaného kouče Luboše Vašicu. „Pro mě je to velká výzva. Těším se především na spolupráci s mladými hráči, kteří prošli Viktorkou,“ řekl Kopřiva Deníku poté, co si plácl s vedením Slavoje. Vkročí bývalý řízný bek do svého nového angažmá tou správnou nohou?

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 15.00: Jiskra Domažlice – FC Písek, neděle 14.00: Hostouň – Viktoria Plzeň B (UMT Zličín). FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – SENCO Doubravka, 15.00: Rokycany – Přeštice, neděle 15.00: Mýto – Klatovy. Krajský přebor – sobota 15.00: Nepomuk – Nýrsko, Stříbro – Radnice, Zruč – Černice, Bolevec – Lhota, Chotíkov – Jiskra Domažlice B, Rapid Plzeň – Tlumačov (UMT SENCO), 15.30: Vejprnice – Staňkov (UMT), neděle 15.00: Holýšov – Horní Bříza. I. A třída – sobota 10.15: Kralovice – Kaznějov, 13.00: Petřín Plzeň B – Mýto B, 15.00: Tachov – Žákava, Luby – Košutka, Sv. Hrádek – Sušice, Svéradice – Křimice, neděle 14.00: Mochtín – Žihle, 15.00: Rokycany B – Bělá nad Radbuzou.

