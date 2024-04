Fotbalisté Radnic vybojovali naposledy na hřišti nepříjemného Nepomuka jeden bod za remízu 0:0. K cennému zisku pomohl výborným výkonem gólman Tomáš Spěváček. Zkušený radnický gólman, který působí na severu Plzeňska už skoro třináct let, se podruhé na jaře dostal mezi tři tyče a udržel nulu.

Tomáš Spěváček věří, že bude po návratu po zranění dostávat v radnické brance více příležitostí. | Foto: archiv Tomáše Spěváčka

Za utkání proti Nepomuku jste dostal pochvalu. Jak náročné bylo čelit nepomuckým střelcům?

No bylo to dost náročný. Hlavně bylo třeba se koncentrovat na standardky. Ty oni mají hrozně nebezpečný. Měli hodně rohů, hodně přímáků. Snažil jsem se to tam posbírat, co to šlo. Ale hodně mi pomohl tým. Bez něj bych nulu neudržel.

V letošní sezoně jste zatím i kvůli zranění odchytal jen dva zápasy. Jak to berete?

Bohužel při zápase za B tým jsem si zranil rameno, takže jsem byl skoro půl roku mimo hru. No a teď nám odešla dlouholetá jednička. Tak je čas chytnout šanci za pačesy, abych chytal více.

V zimě odešel Jakub Volák a místo nějak přišel Václav Březina. Co říkáte na nového brankářského kolegu?

Vašek je dobrej, myslím si, že skvěle k nám zapadne. Pro mě je to zdravá konkurence. Chce chytat, ale já jsem starší, tak musím ukázat, že pořád na to mám. Máme zatím domluvu, že se střídáme po dvou zápasech, a když někdo bude mít lepší formu, tak bude chytat více.

Kde se vzala vaše přezdívka Nuny?

Mám ji po tátovi, kterého zná v radnicích skoro každej. Tak jsem jí zdědil.

Prý jste na 50 metrů nejrychlejší v Radnicích a vyzýval jste na dokopné spoluhráče. Opravdu to tak je?

Na těch 50 metrů jsem fakt rychlý. Hodně z toho těžím na hřišti, že jsem rychle na míči. Mám rychlý starty. Občas je nějaká sázka o sud. A pár jsem jich už získal, a to vyzívám vždy jen ty rychlíky (úsměv).

Sedíte i po odchodu Jakuba Voláka stále v kabině na topení?

Na něm budu sedět až do konce kariéry. Líbí se mi tam. Mohl bych jít jinam, ale proč to měnit, je to moje místo. V zimě je to fajn, že je tam teplo.

Jste fanouškem Arsenalu, tak kdy bude konečně slavit?

Určitě letos. Věřím tomu. Prostě ten tým na to má a doufám, že to letos klapne. A jestli to klapne, tak poletím do Londýna na oslavy.

Prý si občas vsadíte, tak jak vám to jde?

No je to spíš takové na houpačce. Před čtrnácti dny se zadařilo. Teď naopak ten víkend byl takový slabší. Beru to jako zábavu.

Měl jste v zimě nabídku na zahraniční angažmá. Proč jste ji nakonec odmítl a zůstal v Radnicích?

Do Německa mě zval kámoš z posilovny, že tam shání gólmana. Já to ale v Radnicích mám rád a neměnil bych to. Už je mi taky 32 let, tak už jsem moc starej na to něco měnit. Sice nabízely peníze, ale teď jsem kryl Kubovi záda pět let, tak se chci tady o to poprat.

Máte nějaký předzápasový rituál?

Vždycky si dám před zápasem kafe a něco sladkýho.

