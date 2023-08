V dresu domácích se dvakrát prosadil Dominik Tůma, ale zahanbit se nenechal ani radnický David Kroc, jenž dal rovněž dvě branky. „Začali jsme dobře, měli šance, ale pak jsme ubrali v pohybu a domácí se dostali do hry i do vedení. Sice jsme dokázali srovnat, ale Stříbro dalo druhou branku a my už pak stihli jen vyrovnat. Podle mého názoru se jednalo o spravedlivou remízu,“ nechal se slyšet ostřílený trenér hostujících fotbalistů z Rokycanska Pavel Aubrecht.