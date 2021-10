Teprve druhou tříbodovou výhru v letošní sezoně, zato velice důležitou, vybojovali v sobotním utkání 12. kola krajského přeboru fotbalisté Staňkova, kteří zvítězili na horké půdě Nepomuka těsně 3:2.

„Strašně cenné vítězství. Nezačali jsme ideálně, brzy jsme inkasovali, ale klíčové bylo, že jsme záhy dokázali vyrovnat. Na začátku druhé půle jsme dostali další branku, ale nepoložilo nás to. Od té doby jsme byli častěji na míči a utkání otočili. V závěru se k nám přiklonilo i trochu štěstí, které nám naopak v některých zápasech předtím dost chybělo. Přežili jsme trestňák domácích a podařilo se nám odvrátit i nebezpečný rohový kop soupeře,“ ulevil si trenér vítězného Staňkova Milan Kucharič.

Jeho tým se díky výhře posunul v tabulce na třinácté místo. „Je to samozřejmě hezké, ale vzadu je to hodně nahuštěné. Kdybychom vyhráli nedávné utkání v Tlumačově (0:1), kde jsme byli jednoznačně lepší, mohli jsme mít teď patnáct bodů a mohli být daleko klidnější,“ doplnil kouč, jehož myšlenky teď směřují k dalšímu utkání, které jeho družina sehraje za týden doma s Holýšovem.

A právě příští soupeř Staňkova se na okresní derby naladil rovněž úspěšně. Doma převálcoval Bolevec 4:0. „První poločas byl podle mých představ. Soupeře jsme převyšovali a navíc byli velmi produktivní,“ pochvaloval si holýšovský kouč Jiří Jakš, jehož svěřenci vstřelili v prvním poločase všechny góly. „Druhá půlka už z naší strany nebyla povedená. Zápas se spíš jen dohrával,“ dodal k hodnocení někdejší trenér teď divizních Klatov.

Horní Bříza přehrála domácí Lhotu

Vítězný víkend prožili také fotbalisté Horní Břízy, kteří si odvezli všechny tři body ze Lhoty, kterou porazili 3:1.

„Věděli jsme, že nás čeká nesmírně silný soupeř, který se opírá o nakopávané míče, kde se o ně vpředu rve, a nebezpečné standardní situace. První poločas byl spíš taktičtější, na pohled nic moc,“ řekl trenér Horní Břízy Aleš Zach, jehož tým se ale těsně před odchodem do šaten ujal vedení.

„Jenže úvod druhé půle nám nevyšel, asi jsme ještě zůstali v kabině. Domácí tak po standardce vyrovnali. Paradoxně jsme pak ale převzali otěže zápasu, byli lepší a nakonec přidali dvě branky. Je však pravda, že kdyby domácí proměnili velkou šanci za stavu 2:1, mohlo se utkání vyvíjet jiným směrem,“ uznal mladý trenér Horní Břízy.

Nováček poskočil na druhé místo

Spanilou podzimní jízdou pokračují fotbalisté Radnice. Nováček soutěže si o víkendu odvezl parádní dva body z Nýrska, kde po remíze 1:1 ovládl penaltový rozstřel. Vítězství je o to cennější, že svěřenci trenéra Pavla Aubrechta dokázali zápas zvládnout i přesto, že téměř celý druhý poločas hráli v početní nevýhodě a ještě k tomu prohrávali.

„Pro nás úžasné body. Po celou dobu utkání se hrál celkem vyrovnaný fotbal, i když po vyloučení Lukáše Brože měli domácí asi více ze hry. My ale nikam nezalezli, hráli chytře, kluci se semkli. Nakonec byla dělba bodů podle mého názoru spravedlivá,“ mínil trenér druhého týmu tabulky.

Chotíkov po dvou nezdarech zabral

Spokojenost po víkendu panuje také v táboře Chotíkova, který na domácím hřišti porazil Zruč jednoznačně 4:1. „Předtím jsme dvakrát prohráli, takže jsme tohle vítězství již potřebovali. Zápas rozhodla už první půle, ve které se nám podařilo během patnácti minut třikrát skórovat,“ sdělil Deníku chotíkovský lodivod Petr Kučera.

Parta Chodů je podzimním mistrem

Už osmibodový náskok v čele krajské elity mají po víkendovém kole fotbalisté béčka TJ Jiskra Domažlice, kteří opanovali derby v Tlumačově poměrem 3:1.

„Já osobně jsem v Tlumačově ještě nikdy nevyhrál, takže jsem za tři body moc rád. Podali jsme slušný výkon, i když na mladších hráčích byla z velikosti derby cítit nervozita. Důležité ale bylo, že jsme vstřelili brzy gól, v prvním poločase přidali druhý a na začátku druhé části hry i třetí. I přesto také domácí dokázali zahrozit, zejména ze standardních situací, po kterých to smrdělo. I když jsme ve druhé půli inkasovali, závěr jsme si už pohlídali,“ řekl kouč Jiskry Pavel Javorský.

A vzhledem k náskoku a k tomu, že do konce podzimní části zbývají už jen dvě kola, je jisté, že Benfika, jak se záloze třetiligové Jiskry přezdívá, slaví už teď titul půlmistra. „Je to tak. My vyhráli, naopak ostatní týmy za námi zaváhaly, takže jsme se dvě kola před koncem stali podzimními mistry. Kluky jsem ale upozorňoval na to, že jaro bývá vždycky náročnější, takže je potřeba dobře dohrát i dva zbývající zápasy podzimu,“ přemýšlel nahlas hrající kouč, jenž v Tlumačově vstřelil druhou a tím pádem i vítěznou branku.

Souboj na Rapidu rozhodl Patrik Eger

Ještě o jeden gól více než Domažlice vstřelily ve dvanáctém kole Černice, které vyloupily Lopatárnu, kde přehrály domácí Rapid 4:1.

„Před zápasem jsme měli trošku obavy, protože nám na marodku přibyli další hráči. Stejný problém ale měli i domácí, takže na tom byly oba týmy stejně. Myslím si, že jsme zaslouženě zvítězili,“ tvrdil trenér Černic Petr Kural, jehož potěšil hattrick Patrika Egera. „Konečně mu to tam také padlo, i když se jednalo o trochu šťastné góly. Takhle to ale ve fotbale někdy zkrátka bývá,“ usmál se.

Holýšov – Bolevec 4:0

Poločas: 4:0. Branky: 19. a 21. z penalty Šperl, 1. Černohorský, 36. Remiáš. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 2:2. Diváci: 90. Holýšov: M. Zach – Zavadil, Trhlík, Remiáš (76. Majer), Černohorský, Vítek (46. Honal), Valachovič, Šperl, Kraus, Štěpán (46. Šlégl), Kadar. Trenér: Jiří Jakš. Bolevec: Hruda – Bublík, Dlesk (68. Loula), Jaroš, Soukup (46. Humpál), Hibler, Toman, M. Pelnář, Sinkule (81. Vetešník), J. Fryček, Anténe (46. M. Žíla). Trenér: Michal Bublík.

Tlumačov – Domažlice B 1:3

Poločas: 0:2. Branky: 61. Leitl z penalty – 5. Hojda, 25. Javorský, 48. V. Černý. Rozhodčí: Bogdan. ŽK: 3:5. ČK: 81. Copák (Tlumačov). Diváci: 225. Tlumačov: Pejsar (46. Touš) – Leitl, Wolf, Kobes (63. Frček), T. Šindelář, Copák, R. Šindelář, Džugan, Malík, Sobotník, M. Váchal (78. Rottenborn). Trenér: Pavel Čadek. Domažlice B: Červený – T. Korelus, Hojda, Sloup, Sedláček, Soupír, Jahn, V. Černý, Neumann (89. Kubica), Z. Peroutka (58. Hoang), Javorský (82. Chodora). Trenér: Pavel Javorský.

Nepomuk – Staňkov 2:3

Poločas: 1:1. Branky: 8. D. Šmíd, 51. Michal Baran – 9. F. Dolejš, 62. Arrammach, 69. Pitipáč. Rozhodčí: Volf. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Nepomuk: Flandera – Voráček, Šafanda, Skala, R. Rous, Kozák (75. Berkovec), J. Vosyka, Michal Baran, J. Kalabza (81. Marek Baran), D. Šmíd, J. Nový (46. A. Viktora). Trenér: Josef Viktora. Staňkov: Stashko – Vrba, F. Dolejš, Drudík, Záhoř, Šimůnek, P. Váchal (58. Hodan), Pitipáč, Arrammach, Kubina, Bozděch (90+1. Doležal). Trenér: Milan Kucharič.

Stříbro – Vejprnice 3:2

Poločas: 2:0. Branky: 13. Kolena, 19. Vejvoda, 56. Bůžek – 48. a 63. Heindl. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 0:3. ČK: Heindl (Vejprnice – mimo hřiště). Diváci: 90. Hřiště: UMT. Stříbro: L. Dolejš – Hřebík, Kolena (77. Pašek), Marek Vyšín, Lanfranchi, Vejvoda, Dyk, Kohut (77. R. Skopový), Pavlas, Tůma, Bůžek (88. Gontkovič). Trenér: Lukáš Pleško. Vejprnice: Turek – Heindl (68. Potoček), Rada, Bayer, Kolář (68. Dvořák), L. Kuhajda (81. Majerčík), Kotva, Svoboda, Puhlovský, A. Heller, R. Křen. Trenér: Lukáš Paul.

Nýrsko – Radnice 1:1

PK: 2:4. Poločas: 0:0. Branky: 81. T. Kohout – 87. P. Aubrecht ml. Rozhodčí: Křen. ŽK: 2:4. ČK: 56. L. Brož (Radnice). Diváci: 90. Nýrsko: Toul – J. Pavlík, Trumpeš, Kopřiva, Z. Mašek (58. I. Varga), T. György (74. J. Brabec ml.), K. Kalivoda ml., Čanecký, Lužný, T. Kohout, Bastl (86. Výtisk). Trenér: Karel Kalivoda st. Radnice: Volák – L. Brož, Esterka, Huttr, M. Krč (89. Paleček), Mulač (58. D. Kroc), Valenta, P. Aubrecht ml., Fencl, L. Aubrecht, T. Kroc (78. Seget). Trenér: Pavel Aubrecht st.

Rapid Plzeň – Černice 1:4

Poločas: 0:2. Branky: 52. Drtil – 23., 62. a 81. P. Eger, 34. M. Skala. Rozhodčí: Pena. ŽK: 2:0. Diváci: 80. Rapid Plzeň: J. Liška – Kostifar (46. Ledvina), Kořenek, P. Nový, Filipčík, J. Kadlec (70. Slavotínek), Klekner, Suk (57. Veber), Harmady, Drtil, M. Novák. Trenér: Pavel Šimsa. Černice: Daněk – Vít, P. Eger, M. Skala, E. Eger, M. Müller, Chvojka (71. Hrach), Mlnařík, J. Mastný, F. Švejda, Petr. Trenér: Petr Kural.

Lhota – Horní Bříza 1:3

Poločas: 0:1. Branky: 48. D. Křížek – 45. Gavrylovskyy, 66. J. Paukner, 89. Do Thanh Tung. Rozhodčí: Pressl. ŽK: 0:1. Diváci: 60. Lhota: Jan Rojík – Záhrobský, D. Křížek, Adam Vlček, P. Suda (90. Sulek), J. Kohout, Kotrnoch, Eliášek (65. Langer), Diviš (85. V. Suda), M. Paul, Kouřil. Trenér: Petr Nykles. Horní Bříza: Schimmer – Šimice, P. Voves, Lavička, Koudele (90. Šmucer), S. Rous, Do Thanh Tung, Gavrylovskyy, Netáhlo (68. Josef Mašek), Prokop, J. Paukner. Trenér: Aleš Zach.

Chotíkov – Zruč 4:1

Poločas: 3:0. Branky: 33. a 34. Adlt, 21. D. Král vlastní, 74. B. Buchta – 58. A. Král z penalty. Rozhodčí: Šálková. ŽK: 1:1. Diváci: 90. Chotíkov: Šilhánek – Cirok, Adlt, D. Míka, M. Míka (75. Vomáčka), Michal Prais, B. Buchta, Denk, Huml, Lopata (14. Rubricius), J. Vild (79. L. Vlk). Trenér: Petr Kučera. Zruč: Strejc – Tobrman (16. J. Kučera), M. Lang (46. M. Polák, 52. O. Mašek), Hakr, A. Král, Kazda (46. Kubeš), Šulan, M. Fryček, Pechman, F. Korelus, D. Král. Trenér: Ferenc Róth.

I. A třída, 12. kolo: Tachov – Mýto B 6:0 (4:0, 16. a 20. Hudec, 30. a 55. Kořínek, 41. a 79. Sláma), Sv. Hrádek – Petřín Plzeň B 0:3 (0:0, 63. Jílek, 77. Bílik, 89. Štefl), Luby – Žihle 1:7 (1:4, 30. Voráč – 4., 16. a 48. Šafář, 43., 55. a 86. Masopust, 31. Morgenstern), Žákava – Sušice 3:3 (4:3 na penalty, 2:1, 20. Bouda, 38. Drugda, 56. T. Nekola – 35. a 72. Vašák, 65. Klíma), Kaznějov – Bělá nad Radbuzou 6:0 (2:0, 8. Kopač, 12. Jakub Vondráček, 52. M. Vondráček, 57. Tichý, 59. Jan Vondráček, 90+2. Polívka), Košutka – Křimice 1:3 (1:3, 45. Triner – 4. Koutek, 20. Hemzáček vlastní, 36. Frýdl vlastní), Rokycany B – Kralovice 3:1 (2:0, 13. Bouše, 17. Drábek, 78. Pliml – 90+2. Bulín), Svéradice – Mochtín 5:4 (4:2, 5. a 29. Jíra, 18. a 38. Mičkal, 54. Vachuška – 26. Brůha vlastní, 43. Žiak, 78. Pretzelmayer, 88. Dolejš).

I. B třída, skupina A, 12. kolo: Chodová Planá – Mrákov 1:5 (0:2, 81. Pelán – 36. a 84. Michálek, 18. Duffek, 57. Stýskal, 89. Toman), Chodov – Úněšov 2:1 (1:1, 38. Hrubý, 58. Hanák – 25. Šebek), Meclov – Chodský Újezd 5:1 (2:1, 42., 48. a 65. Suchý, 39. Forst, 86. Hartl – 30. Pikl), Nečtiny – Postřekov 0:11 ( 0:7, 3., 67. a 71. Strnad, 17. a 33. Závodný, 29. a 38. Souček, 40. a 87. Steinberger, 42. Polák, 50. Klukan), Krchleby – Kdyně 1:3 (0:1, 62. Farkaš – 2. Linkeš, 72. Dufek, 80. Jarko), Klenčí – Planá 8:1 (0:1, 47., 65. a 79. Michal Čipera, 67., 82. a 89. Čech, 50. Tomáš Čipera, 69. Smazal – 33. Vladař), Horšovský Týn – Dlouhý Újezd 2:1 (1:0, 30. Svárovský, 80. Falout – 56. Pešek z penalty).

I. B třída, skupina B, 12. kolo: Přeštice B – Klatovy B 2:0 (1:0, 14. Papež, 57. Kokoška), Vrhaveč – Měcholupy 0:3 (0:1, 36. Jandečka, 47. Duchek, 64. Bálek), Pačejov – Horažďovice 0:3 (0:1, 24. Vítovec, 47. Macoun, 76. Boček), Chanovice – Chotěšov 2:0 (2:0, 43. J. Šebek z penalty, 45. Skuhravý), Kasejovice – Štěnovice 4:2 (2:1, 15. a 48. z penalty Novosad, 26. T. Klíma, 66. Pružinec – 42. Týml, 88. Pelouch), Dobřany – Bolešiny 1:1 (0:3 na penalty, 1:1, 37. Radič – 11. R. Šindelář), Chlumčany – Blovice 2:2 (4:2 na penalty, 2:1, 14. Fakan, 45. Dostálík – 17. Krásný, 66. Šabata).

I. B třída, skupina C, 12. kolo: Město Touškov – Vejprnice B 1:0 (0:0, 76. Vyšata), Zbiroh – Kozolupy 1:1 (4:5 na penalty, 0:0, 64. Bystřický – 61. Kovář), Raková – Volduchy 5:2 (4:0, 19. a 30. Bartoš, 21. a 32. Procházka, 52. M. Diviš – 52. a 87. J. Straka), Plasy – Chrást 2:0 (1:0, 31. Grün, 83. Krša), Všeruby – Smíchov Plzeň 4:2 (1:1, 8. Greiner, 50. Tyr, 56. Hyrát, 64. Mach – 42. Mičan, 58. J. Černý), Příkosice – Dýšina 1:5 (1:2, 34. Kasl – 17., 50., 54. a 75. Pěč, 30. T. Křen), Malesice – Slovan Plzeň 1:0 (0:0, 70. Legát z penalty).