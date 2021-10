Favorit duelu? Těžko říct. Lom má zkušené mužstvo ostřílených borců, ale v posledních dvou kláních ztratil pět bodů. „Soupeř má skvělé individuality, ale my máme zase mnohem vyrovnanější kádr,“ nechal se slyšet přeštický trenér Stanislav Purkart, jenž na sobotní zápas své svěřence poctivě připravoval.

FK Robstav Přeštice (žlutí) hraje s Lomem. Uspěje?Zdroj: Deník/Martin Mangl

Nejen na hřišti… „Viděli jsme skoro každé utkání Lomu, takže by nás soupeř neměl čím překvapit. Musíme si dát velký pozor zejména na osu týmu ve složení Kučera, Pfeifer, Neužil a Musiol. Těm když dáme na hřišti prostor, využijí toho,“ upozorňuje zkušený lodivod Robstavu. „Zase ale mají poměrně velká okénka v obraně a toho budeme chtít využít my,“ dodává kouč Purkart s tím, že nejspíš rozhodne aktuální forma.

Na dálku bude souboj o první místo tabulky sledovat leckdo. Včetně trenéra Petřína Radka Vodrážky. „Když srovnám oba týmy, tak Přeštice jsou dál, šířkou kádru i jeho kvalitou. To, že letos třikrát remizovaly, se může stát. Ale mají v kádru osmnáct lidí, Lom má deset frajerů s ligovými zkušenostmi. Na tuhle soutěž nadstandardních, ale lavička už tak kvalitní není,“ popisoval Radek Vodrážka, který už měl v této sezoně tu čest zahrát si s největšími favority soutěže. Plzeňský klub s Lomem doma prohrál 0:1, v Přešticích vysoko 2:5.

„Zatímco Lomu jsme se ve všech směrech minimálně vyrovnali, jen jsme nedávali góly, tak Přeštice nás jasně přejely,“ přidal svoje vysvětlení.

„S majitelem Lomu jsem se při vzájemném zápase u nás bavil. On by chtěl do Čech tahat fotbalisty z Afriky a k tomu soutěž, jako je ČFL, potřebuje,“ doplnil Radek Vodrážka s tím, že podle současných regulí ale Lom ani postoupit do vyšší soutěže nemůže, protože nemá mládežnická družstva, a z toho už se nelze vykoupit. Může se však stát regulérním béčkem Táborska.

To jsou však jen spekulace, které na sobotní zápas nebudou mít vliv. A nic mu neuberou na zajímavosti. Kdo nakonec uspěje?

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.15: Benešov – Viktoria Plzeň B, neděle 10.30: Karlovy Vary – Domažlice. FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Rokycany, 15.00: Doubravka – Mýto, Lom – Přeštice, Soběslav – Klatovy. Krajský přebor – sobota 16.00: Domažlice B – Nýrsko, Vejprnice – Holýšov, Zruč – Stříbro, Staňkov – Rapid Plzeň, Chotíkov – Lhota, Černice – Tlumačov, Bolevec – Nepomuk, neděle 16.00: Radnice – Horní Bříza.

I. A třída – pátek (dnes) 18.00: Petřín Plzeň B – Rokycany B (UMT + UO), sobota 10.15: Kralovice – Tachov, 10.30: Žihle – Košutka, 16.00: Mochtín – Sv. Hrádek, neděle 16.00: Svéradice – Kaznějov, Sušice – Bělá nad Radbuzou, Křimice – Žákava, Mýto B – Luby. I. B třída, skupina A – sobota 16.00: Dlouhý Újezd – Chodová Planá, Kdyně – Horšovský Týn, Planá – Krchleby, Úněšov – Chodský Újezd, Nečtiny – Meclov, neděle 16.00: Postřekov – Klenčí, Mrákov – Chodov.

I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Blovice – Vrhaveč, Štěnovice – Horažďovice, Měcholupy – Dobřany, Bolešiny – Chanovice, Chotěšov – Kasejovice, neděle 10.15: Přeštice B – Pačejov, 15.00: Klatovy B – Chlumčany. I. B třída, skupina C – sobota 16.00: Dýšina – Raková, Volduchy – Malesice, Plasy – Zbiroh, Slovan Plzeň – Všeruby, Smíchov Plzeň – Město Touškov, neděle 16.00: Vejprnice B – Kozolupy, Chrást – Příkosice.