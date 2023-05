Je to tady. Už ve středu večer se rozhodne o tom, které dva týmy postoupí do finále letošního ročníku Poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS). Na programu jsou totiž oba semifinálové duely, ve kterých změří síly celky z krajského přeboru a I. A třídy.

Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. | Foto: Luděk Eidelpes

O výhodu domácího prostředí se bude moci opřít Tachov, který od 18 hodin vyzve vejprnickou Slavii. Cíl? Postup, jednoznačně. „Ale budeme šetřit některé nakřáplé hráče a šanci tak dostanou i hráči z lavičky. Nebudeme kompletní, ale i tak myslím, že budeme dost silní na to, abychom domácí utkání s Vejprnicemi zvládli a postoupili do finále. To je ostatně náš cíl," říká trenér fotbalového Tachova Jaroslav Pták, který očekává otevřenou fotbalovou partii.

Mladík z Venezuely si fotbal zamiloval až v Česku, zlákal ho k němu dědeček

„Je to semifinále, hraje se pouze jedno utkání, takže očekávám, že Vejprnice nezalezou, budou chtít hrát fotbal, a také zabojovat o finále. Už se moc těšíme, myslím si, že se diváci mají na co těšit," predikuje kouč neohroženého lídra nejvyšší krajské soutěže. Ten bude na dálku fandit Kralovicím, které ve druhém semifinále přivítají v souboji dvou mančaftů z I. A třídy SK Smíchov Plzeň.

1/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 2/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 3/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 4/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 5/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 6/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 7/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 8/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 9/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 10/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 11/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 12/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 13/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 14/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 15/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 16/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 17/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 18/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 19/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 20/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 21/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 22/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 23/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 24/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 25/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 26/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 27/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 28/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 29/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 30/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 31/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 32/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 33/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 34/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 35/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 36/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 37/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 38/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 39/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 40/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 41/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii. 42/42 Zdroj: Luděk Eidelpes Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají v rámci semifinále Poháru PKFS vejprnickou Slavii.

„Kdybychom postoupili, určitě bychom si ve finále přáli Kralovice, které nás vloni porazily. Byl by to zápas, který by měl svůj příběh a pro nás by to byla šance na odvetu," přemýšlí nahlas. „Ale nejdříve musíme svoje utkání zvládnout my, pak se můžeme bavit, co dál," dodává. Finále krajského poháru je na programu ve středu 24. května. Kdo se do něj ve středu večer probije?

Středeční program semifinále Poháru PKFS: FK Tachov - SK Slavia Vejprnice, TJ Sokol Kralovice - SK Smíchov Plzeň (oba zápasy se hrají od 18 hodin).

OHLASY Z PŘEBORU: Tachov sestřelil Nepomuk, Baník doma nestačil na Mýto