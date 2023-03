Ale vždycky jste nebyl střelec, nebo se pletu?

Nene, většinu kariéry jsem byl záložník. Až s přibývajícím věkem mě dali víc dopředu, abych jim to tolik nekazil (úsměv). Poprvé do útoku mě dal trenér Pták, když jsme do divize postupovali před 13 lety. Neměl jsem úplně formu, tak mě vyzkoušel vepředu.

Lukáš Hudec v akci proti Stříbru.Zdroj: fktachov.cz

Jak vám se v útoku líbí, je příjemné dávat góly?

Vždycky jsem góly radši připravoval, ale zvykám si. Hraju pod hrotem, mám volnost, i jsem dost na míči. Je to pozice, která mně sedí.

Když se bavím se soupeři, tak říkají, že Tachov letos těžko někdo na cestě za postupem zastaví. Jak to vidíte vy?

Nám nastavila zrcadlo zimní příprava. Měli jsme možnost konfrontace s divizními celky, ale nedařilo se nám. Za sebe říkám, že se ukázalo, že stávající kádr bez posílení na divizi mít nebude.

OHLASY Z PŘEBORU: Baník bojoval, ale okresní derby ovládl vedoucí Tachov

Ale nějak jsme zamluvili, jestli vás může někdo na cestě za postupem zastavit.

Snadné to mít nebudeme. Přesvědčili jsme se o tom už v úvodním kole v Radnicích. Soustředíme se na vlastní výkony, chceme vyhrát každý zápas, ale bude to čím dál těžší. Soupeři se na nás dobře připraví. Zavřou to a budou spoléhat na brejky, na standardky. My se snažíme hrát útočný fotbal, okénka v defenzivě budou. Může se stát, že budeme ztrácet. Ale takový je fotbal, my máme jasný cíl postup a je úplně jedno, jestli to bude s pěti prohrami nebo bez nich.

Pokud skutečně přijdou porážky, bude to pak úkol pro vás zkušenější, abyste ty mladší uklidnili?

Toho se nebojím, máme vyvážený kádr, zkušenosti už mají i mladí kluci. Pokud nedojde ke zranění několika hráčů základní sestavy, žádné série proher bych se nebál. Máme i šikovné dorostence, kteří můžou v případě potřeby zaskočit.

1/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 2/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 3/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 4/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 5/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 6/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 7/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 8/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 9/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 10/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 11/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 12/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 13/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 14/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 15/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 16/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 17/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 18/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 19/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 20/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 21/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 22/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 23/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 24/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 25/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 26/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 27/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 28/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 29/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 30/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 31/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 32/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 33/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 34/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 35/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 36/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 37/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 38/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 39/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3). 40/40 Zdroj: Deník/Martin Mangl 3. kolo Poháru PKFS: TJ Keramika Chlumčany (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Tachov 2:3 (2:3).

Vy nehrajete s Tachovem o postup poprvé, vidíte v tom něco společného?

Poprvé to bylo, když jsem se jako mladík vrátil po dorostu v Blšanech. Musím ale říct, že od té doby šla kvalita soutěže dolů. A pokaždé jsme měli tým složený většinou z vlastních odchovanců, i když ten první byl opravdu hodně kvalitní. Teď doufám, že završím postupový hattrick, ale já mám ještě jeden sen.

Povídejte…

Chtěl bych vyhrát krajský pohár, což je pro mě důležité z osobního hlediska. Už dvakrát jsem byl s Tachovem ve finále a pokaždé jsme prohráli. Nechtěl bych se loučit s kariérou bez této trofeje.

Hudec řádil. Vstřelil čtyři góly a dostal červenou kartu

Ale vy končit ještě nehodláte?

Vypadá to, že jo. Už nastal čas, kdy bych měl předat žezlo mladším klukům. Mě už spíš láká trénování, mám dostudovanou licenci B a rád bych na ni navázal áčkem. Do budoucna bych šel radši tímto směrem. A taky do toho nechci mým trenérům kafrat víc, než by bylo zdrávo (úsměv).

Máte už nějaké trenérské zkušenosti?

Rok a půl se s manželkou věnujeme ve Studánce projektu Sporťáček, který byl zaměřený na děti předškolního věku. Povedlo se naplnit fotbalovou školičku, úzce spolupracujeme s Tachovem, kde ještě pomáhám s trénováním panu Kropáčovi. Máme tam přes dvacet dětí, jsem rád, že se hýbou.

Jak jste se k tomu dostal, přes svoje děti?

Taky kvůli mým klukům. Ten nápad se zrodil v době covidu, kdy bylo znát, jak dětem pohyb chybí.

Fotbalisté FK Tachov.Zdroj: Deník/Martin Švec

Vy máte také zajímavou hráčskou zkušenost z německého Weidenu…

Tehdy byl fotbal spojený s tím, že jsem v Německu pracoval. Trénoval tam Tomáš Galásek a to samo o sobě bylo hodně lákavé. Byla to zajímavá zkušenost, naučil jsem se jazyk, byl to pozitivní krok.

Jak na vás zapůsobil Tomáš Galásek?

Jsme v kontaktu doteď, dokonce se nabídl, že by mi jednou v Německu zajistil nějakou trenérskou stáž. Třeba v Norimberku, kde působil. Zatím to není na pořadu dne, ale někdy v létě by na to mohlo dojít.

Důležitější je pro mě postup do krajského přeboru než góly, říká Hudec