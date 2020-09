Tým „Jeřabinky“ je tak dalším ze soutěžících v rámci celorepublikové akce Zaměstnanecká liga Deníku, která startuje už za pár dní právě na Rokycansku.

Do ostrého boje se zapojí parta složená z místních borců, které jistě přijde podpořit řada kolegů, v čele s ředitelkou vzdělávacího zařízení Irenou Vostrou, o které je známé, že nikdy nezkazí žádnou legraci.

A je pro ně motivace uspět, třeba i získat cenu, nebo jde spíš o zábavu a relax? A jak zvládnou případnou publicitu?

„Je to hlavně o potěšení ze hry. Je to pro nás dobrá zábava a relax. Hrajeme za školu, s námi staříky to určitě pokud jde o nějakou publicitu nic nedělá, ale co to bude dělat s mladšími ročníky, netušíme,“ hlásí shodně místní tým fotbalistů.

Podle kapitána týmu s nimi vedení školy, tedy hlavně paní ředitelka velmi cítí a věří, že se sebe na hřišti vydají i nemožné.

„Teoretický základ mají jednotliví členové týmu dobrý. O fotbale, a to jak o nižších soutěžích, tak i o lize, se baví pánové často,“ potvrzuje ředitelka Irena Vostrá s tím, že někteří z kolegů i nahlas uznávají, že když už zamíří na fotbal, je to také tak trochu kvůli občerstvení.

