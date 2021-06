„Prvních dvacet minut bylo z naší strany docela slušných, ale pak se utkání rozmělnilo do soubojů a ke koukání to už moc nebylo. Celkově jsme podali slabší výkon,“ komentoval remízu kouč Rokycan Milan Dejmek.

Fotbalisté Rokycan remizovali s Dobříší 0:0.Zdroj: Deník/Václav Havránek

Ten zároveň zhodnotil před krátkou pauzou celou první fázi přípravy.

„My vlastně sehráli jen tři přáteláky. Určitě to něco vypovědělo, ale nemůžu to brát jako bernou minci, protože jsme půl roku nehráli. V každém zápase jsme měli nedostatky. Ať už kondičního, technického nebo taktického charakteru. V další fázi přípravy na tom musíme zapracovat a já doufám, že to bude lepší než teď,“ přeje si rokycanský kormidelník.

O poznání povedenější výsledek si v sobotu na svůj účet připsali fotbalisté konkurenčního Petřína, kteří porazili Černice 5:1.

„Zaspali jsme začátek a hned v první minutě soupeř kopal penaltu. Naštěstí ji neproměnil, ale náš špatný výkon ještě chvíli pokračoval,“ zlobil se trenér divizního Petřína Radek Vodrážka. „Kolem patnácté minuty jsme ale začali konečně hrát, byli na hřišti lepší a nakonec vysoko zvítězili. Až na ten strašný úvod jsem celkem spokojený,“ dodal k zápasu.

Kanonáda Doubravky. Ale jaká?

Vysoké vítězství si v přípravě připsala také plzeňská Doubravka, která již v pátek rozstřílela Bolevec. A to až takovým způsobem, že nikdo vlastně neví, jakým výsledkem utkání Davida s Goliášem skončilo.

Bolevec schytal debakl.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Jedenáct dvanáct, netuším. Podle mě to skončilo 13:2 výhrou domácích (s trenérem Doubravky se Deníku nepovedlo spojit – pozn. autora). My soupeři stačili jen třicet minut. Ani nevím, jak bych zápas zhodnotil, bylo to pro nás asi lepší než trénink, ale nic víc,“ krčil rameny hrající kouč Bolevce Michal Bublík, jehož svěřenci hrají poslední přípravný zápas před pauzou již v úterý doma na Prokopávce.

Soupeřem bude v lochotínském derby Košutka. „Na zápas se moc těšíme. Konečně mohou přijít lidi, tak doufám, že si to všichni užijeme,“ přeje si trenér.

Zdecimované Klatovy

Už v týdnu sehráli poslední utkání před třítýdenní přestávkou fotbalisté Klatov. Utkání ve Zbůchu se starším dorostem Viktorie Plzeň se jim ale výsledkově příliš nepovedlo – mladíci z Plzně zvítězili vysoko 5:2.

„Výsledek je pro nás příliš krutý,“ hlesl klatovský fotbalista Michal Marek, jehož tým teď připomíná spíš lazaret. Na již tak dlouhý seznam zraněných hráčů trenér Hoffmann po zápase s Viktorií připsal také mladíka Martina Frančíka (koleno) s Josefem Kolerusem (otřes mozku).

Utkání, které ještě deset minut před koncem bylo z pohledu Klatov jen 2:3, muselo pošumavské družstvo dohrávat pouze s jedenácti zdravými borci.