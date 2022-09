Františku, co říkáte na to, že vás čtenáři Deníku zvolili jako nejlepšího hráče 5. kola nejvyššího přeboru Plzeňského kraje? Upřímně jsem to ani nevěděl. Dozvěděl jsem se to až ve čtvrtek, když jsem přišel na trénink. Předtím jsem totiž netrénoval, protože jsem byl na stavbě. Je to pro mě malé překvapení, které mě stálo flašku (úsměv).

Fotbalista TJ Sokol Radnice František Polášek (na archivním snímku hráč v červeném dresu s číslem 12) vyhrál anketu Deníku o nejlepšího hráče 5. kola krajského přeboru mužů.Zdroj: archiv Deníku

Nominaci v anketěDeníku, kterou jste nakonec proměnil v triumf, jste si vysloužil díky famóznímu výkonu na hřišti plzeňského Petřína, kde jste proti místnímu béčku zvítězili 4:1. Dal jste dvě slepené branky, na první gól jste nahrál a ještě na vás byly obě penalty. Jaký to byl vlastně zápas?

Byli jsme překvapení, protože jsme čekali, že na nás mladí kluci ze ZČE (dřívější Petřín – pozn. autora) vlétnou. Ale my jsme podali opravdu moc dobrý a hlavně kolektivní výkon, díky němuž jsme slavili tři body.

Už jsem to zmínil – pro své mužstvo jste zařídil oba pokutové kopy. Ke hříchu však obě penalty vaši spoluhráči neproměnili. To naštve, že?

Jo, naštve. První penaltu nedal Lukáš Aubrecht, tomu jsem nic neříkal, ale druhou neproměnil shodou okolností mojí ségry syn. Ten už ode mě jako vždycky dostal trošku menší čočku (směje se).

Víte, kdo pro vás anketě Deníku nejvíce hlasoval?

Poslední den hlasování prý za to vzal rozhodčí Zbyněk Bíba z Radnic, který měl podle svých slov trošku větší volno v práci. Tak asi on…

Mám informaci, že před každým zápasem si vyberete hráče, za kterého se během utkání přezdíváte a snažíte se hrát jako on. Na Petříně to byl norský zabiják Manchesteru City Erling Haaland. Co je to za zvyk?

Dříve jsem nikdy nehrál v útoku, to až tady v Radnicích. Většinou si vždycky vyberu nějakého útočníka, mé oblíbence. Haalanda jsem si vybral vůbec poprvé. Proto, že předtím dal v anglické lize hattrick. Na hřišti jsem si pak říkal „Fanda Haaland“, jen jsem nedal tři góly (smích).

Prý jste si vždycky dával do kopaček i fotku hráče, jehož jste si vybral…

Jo, Milana Škodu. Jeho fotku jsem si dával do kopačky s tím, že mi přinese štěstí. Nějak se to ale nedařilo. Budu to muset zase zkusit (úsměv).

V Radnicích nosíte na dresu číslo dvanáct, ale dříve jste prý nosil jedničku, která ve fotbalovém světě patří obvykle gólmanovi. Proč?

Jednou nám totiž přišly nové dresy a ten s jedničkou na zádech nebyl gólmanský, ale hráčský. Asi rok jsem s ní hrál, než nám řekli, že jednička je určená primárně pro brankáře, i když ji gólman v zápase ani nemá. Od té doby nosím na zádech dvanáctku, kterou mi přiřadil vedoucí mužstva. Nijak jsem ale neprotestoval, jsem totiž poslušný a hlavně moc hodný kluk.

Od brankáře a vašeho spoluhráče Jakuba Voláka vím, že vám v Radnicích říkají Fanda „ještě jedna klička“ Polášek. Kde tohle má vlastně svůj původ?

Já bych totiž chtěl všem nahrávat z první, ale nejsem moc dobrý fotbalista, takže se do toho vždycky zamotám, že to vypadá, že chci jenom kličkovat (usmívá se).

Přestože se jmenujete František Polášek, v systému Fotbalové asociace vás najdeme pod příjmením Poláček. Je to chyba?

Jo, tohle je chyba, která se se mnou táhne už hodně dlouho. Stálo se to kdysi dávno, tuším v dorostu, při registraci. Mojí mamce se to nelíbilo, ale mně je to jedno. Když totiž hraji špatně, mohu se za tohle schovat.

V šestém kole vás už v neděli večer čekají na domácí půdě Vejprnice. S jakým cílem do toho zápasu půjdete a jaké utkání očekáváte?

Vejprnice budou nejspíš fotbalovější než my. Asi jako většina týmů v soutěži. My jsme ale teď vyhráli na Petříně, a také předtím s Chotíkovem, jemuž jsme nakonec podlehli, to nebylo špatné. Myslím, že nám to teď sedlo a přestože asi nebudeme kompletní, stále máme patnáct dobrých hráčů. Věřím ve tři body.

