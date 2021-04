Vítěz se může těšit na odměnu a hlavně získá titul a novinovou plaketu. Být nejpopulárnějším fotbalistou okresu, to je přece obrovské lákadlo.

Samotná soutěž se na webu Rokycanského deníku rozjela formou ankety 30. března a potrvá přesně měsíc. Hlasování bude ukončeno 30. dubna.

O titul zápolí jedenáct aktivních borců z výkonnostního fotbalu. Základní výběr deseti jmen provedli reportéři Deníku na základě konzultací s lokálními funkcionáři, zbývajícího hráče v uplynulých dnech nominovali čtenáři.

TOP 10 očima redaktorů Deníku

Jan Vild (TJ Slavoj Mýto): opora divizního celku a strašák všech penaltových exekutorů. Srdcař okresu, neboť dlouho hájil svatyni FC Rokycany a poté posílil modrobílou družinu.

Michal Černý (FC Rokycany): šikovný středopolař, který se dokázal vrátit po těžkém zranění kolene a opět válí v dresu FC. Kromě toho zastává významný post v reprezentačnímu celku ČR do 21 let!

Lukáš Aubrecht (TJ Sokol Radnice): dvaatřicetiletý fotbalista se vrátil do mateřského celku a s dalšími zkušenými spoluhráči drží ambiciozní Radnice na vrcholu krajské 1. A třídy.

Vladimír Žák (TJ Volduchy): rozený kanonýr, který dříve válel v dresu plzeňského Rapidu, od roku 2018 baví fanoušky pod Chlumem – zpravidla při zápasech regionální 1. B třídy.

Karel Marchal (TJ Město Zbiroh): vynikající technik oblékal v žákovském fotbale dres Sparty Praha, do řad TJ Město Zbiroh se vrátil po krátkém působení v nedalekých Cerhovicích.

Jaroslav Břicháček (TJ Sokol Raková): nepostradatelný hráč pro družinu pravidelného účastníka krajské 1. B třídy, borec se zkušenostmi z německých nižších soutěží.

Lukáš Krajdl (TJ Čechie Příkosice): ofenzivní expres Čechie a postrach každé defenzivy soupeře v 1. B třídě a občas i v rámci okresu. Ani ve 36 letech neztrácí na své rychlosti.

Tomáš Teplý (TJ Holoubkov): jeden z nejlepších okresních kanonýrů. Mimochodem, hned , v prvním kole přeboru vstřelil osm branek.

Ladislav Šťastný (TJ Sokol Dobřív): opora TJ Sokol v minulosti hájila barvy Slavoje Mýto v krajském přeboru. A nezapomeňte – hvězda TV utkání z června 2018 proti rezervě Rakové.

Pavlína Přibilová (TJ Hrádek): na závěr růže mezi trním a kapitánka hrádeckých žen, vrátila se po delší pauze a v každém zápase České fotbalové ligy žen patří mezi nejlepší.

Za jedenáctého hráče do ankety o nejlepšího fotbalistu okresu jste vy - čtenáři - vybrali Jana Hereita. Kapitán Rokycan a klíčový hráč družiny FC patří právem mezi vybranou elitu.

Konec hlasování prostřednictvím ankety na webu Rokycanského deníku (v tomto článku níže) je 30. dubna 2021 ve 23.59 hodin. Vítěz získá volnou sázenku na 1000 korun od Fortuny, titul a novinovou plaketu. Kdo se stane nejpopulárnějším fotbalistou Rokycanska? Je to pouze na vás!

Start hlasování: 30. března 2021 00:01. Konec hlasování: 30. dubna 2021 23:59. Ceny pro vítěze: titul Nejpopulárnější fotbalista okresu, unikátní novinová plaketa od Deníku a volná sázenka na 1000 korun od Fortuny.