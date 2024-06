Po návratu do krajské 1. B třídy touží fotbalisté FC Rokycany B. Jejich tažení ale dostalo trhlinu.

I. B třída, skupina C (16. kolo): FC Rokycany B (na snímku fotbalisté v zelených dresech) - SK Horní Bříza B 3:4 | Foto: Deník/Jana Moulisová

FC Rokycany B – Horní Bříza B 3:4 (1:2). Seveřanům zajistil hned ve druhé minutě vedení Zavadil, ale Smíšek brzy vyrovnal. Přesto odcházeli hosté do kabin spokojenější, protože se ve 43. minutě prosadil znovu Zavadil.

Hned po obrátce musel do sprch Končal za zmaření brankové příležitosti a FC početní výhodu přetavil ve stav 3:2. Nejprve srovnal Smíšek a hned po něm rozjásal fanoušky v Husových sadech Jiří Drábek. Horní Bříza to však nezabalila. Do Thanh Tung v 81. minutě vyrovnal a Tkačik dvě minuty před koncem dokonal obrat.

Zbývající zápasy: v úterý 11. června cestují Rokycany B k důležité dohrávce do Dýšiny. A v neděli 16. června pak rezervu FC čeká skutečné finále skupiny C 1. B třídy proti Chrástu. Výkop je v 18 hodin.