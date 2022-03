Svůj výkon potrhly druhým gólem a do šaten se šlo svěřencům trenéra Purkarta o mnoho veseleji než domácím. Druhý poločas začal podobně jako první a i když se výkon Rokycan se postupně zlepšoval, byly to opět Přeštice, které udeřily a zvýšily už na 3:0. Kdo ale očekával poklidné dohrání rozhodnutého zápasu – mýlil se. V 76. minutě se prosadil Jan Procházka a naději na remízu vykřesal Michal Černý. Zbývalo ještě více jak deset minut, ale vyrovnání už Přeštice nepřipustily a taktickým výkonem výsledek udržely. Favorit zápasu i celé soutěže si upevnil své vedoucí postavení a přehrál Rokycany, které patří k jednomu z mála celků, který by jim mohl zkomplikovat cestu za postupem do ČFL. O to jsou tři vybojované body cennější.