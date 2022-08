Mirošov - Kakejcov 0:2 (0:0). Slavia musela podruhé za sebou ven a tentokrát se vracela s úsměvem. V 51. minutě otevřel skóre Vajner a v 70. proměnil pokutový kop Svitek.

Strašice - Těškov 4:0 (3:0). V areálu Spartaku se sešlo přes sto fanoušků. Od úvodu sledovali výraznou převahu domácích, vyjádřenou dvakrát Šafárem a jednou Šípkem. Hosté nesložili zbraně, jenže v 73. minutě poznali, jak je fotbal krutý. Nádhernou ranou orazítkovali břevno, aby z protiútoku po fatální chybě v obraně inkasovali počtvrté po brejku Pospíšila. Po skončení zápasu pokračovali Strašičtí v projektu pivovaru Gambrinus a posilnili se přitom výtečnými steaky a klobásami z dílny Davida Hubáčka.

Raková - Březina 6:0 (4:0). Bývalý účastník krajské 1. B třídy to neměl těžké. Od 28. do 40. minuty se dvakrát prosadil Bartoš, jednou Bůcha a jednou se trefili hosté do vlastní svatyně. Střídající Běle pak hned v úvodu druhé půle zaznamenal dva góly a dohrávalo se jen z povinnosti.