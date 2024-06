Fotbalová středa byla na Rokycansku přitažlivá. Lákalo především derby krajského přeboru mužů.

Krajský přebor: Mýto – Radnice 4:2 (1:2). Hosté vlétli do zápasu mnohem lépe. Huttr a po něm Polášek zajistili borcům TJ Sokol dvoubrankový náskok. Jenže těsně před odchodem do kabin Prach snížil a po obrátce už měl navrch Slavoj. Brankář Vild proměnil v 55. minutě penaltu a krátce na to byl vyloučen radnický Fencl. Přesilovku zužitkoval Hatina v 79. minutě a v nastaveném čase jistil tři body Štych.

Okresní přebor: Břasy – Kakejcov 3:0 (1:0). Dohrávka měla slavnostní úvod. Vedení Primalexu se loučilo se dvěma oporami a Dlesk i Hendrych se stylově postarali o všechny branky. Parádní divácká kulisa sledovala stálý tlak domácích, ale obrana Slavie dlouho odolávala. Poprvé inkasovala až z penalty ve 22. minutě, kterou proměnil Dlesk. Hned po přestávce nechytatelnou ranou z úhlu navýšil vedení keramiků David Hendrych a v posledních vteřinách se prosadil znovu Petr Dlesk.

Dres Primalexu svléká Petr Dlesk a David Hendrych (na snímku).Zdroj: SK Primalex Břasy

Přebor žáků: Mirošov – Radnice 4:2 (2:1). Jižané sice skončí poslední, ale rozloučili se vítězstvím. Přispěl k tomu střelecky disponovaný Peroutka a zbývající gól připojil Šimonovský. Za poražené Otto a Hegner.