Na výzvu FAČR zareagovaly oddíly FK Kohouti Rokycany (předběžně plánováno za 108 hráčů 48 600 korun), Primalex Břasy (12 150 Kč), Sokol Skomelno (5 400 Kč) a AFK Březina (6 300 Kč).

Sobotou bylo vyplácení peněz zahájeno. Pokud oddíly splnily podmínky, mezi které patřily náklady na rozhodčí a delegáty do deseti tisíc korun za rok 2019. Dále musí mít klub více než šest aktivních fotbalistů do osmnácti let, evidovaných ve fotbalové asociaci.

Oddíly, které nesplňují k 22. březnu členskou základnu, mají šanci přihlásit své členy do IS FAČR do konce měsíce.

Více informací zájemci najdou na www.fotbal.cz.