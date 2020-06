Středeční odpoledne patřilo jednání odborných komisí a výkonného výboru okresního fotbalového svazu. Zde jsou významné informace pro kluby.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

STK: oddíly obdržely přihlášku do soutěží dospělých a mládeže pro ročník 2020/2021 (včetně termínové listiny). Zaslat zpět ji musí do pátku 26. června. Družstva budou zařazena do kategorií jako v předčasně ukončené sezoně 2019/2020.