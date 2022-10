V nejnižší soutěži nemáte konkurenci. Jak berete zápasy, v nichž je prakticky od začátku jisté, že vyhrajete vysokým rozdílem?

Je to tak. Každému je jasné, že do té soutěže nepatříme. S tím se ale teď už nedá nic dělat a nám nezbývá nic jiného než to poctivě odehrát. Tým k tomu podle mě přistupuje správně. I když je rozdíl ve skóre velký, snažíme se držet tempo a přidávat další góly.

Co reakce soupeřů, kteří asi nečekali, že bude v jejich soutěži působit tak silný tým?

Nejsou z toho nadšení a já se jim nedivím. V této soutěži působí i starší hráči, kteří si chtějí zahrát pro radost, a ne nahánět dvacetileté kluky na vrcholu sil. Hlavně doufám, že to vždy odehrajeme pokud možno bez zranění na obou stranách.

Dosud jste neinkasovali v pěti zápasech ani jednu branku. Jak dlouho myslíte, že můžete danou sérii udržet?

Soupeřům jsme už povolili pár gólových šancí, ale zatím to naši brankáři dokázali pochytat. Těžko říct, jak dlouho to lze udržet, ale časem asi nějaké góly dostaneme.

Kterak s odstupem času vnímáte celou záležitost kolem béčka Přeštic?

Dopadlo to asi nejhůř, jak mohlo. Po úspěšné sezoně zakončené postupem jsme všichni měli velkou chuť posouvat se dál a pokračovat v systematické práci s trenérem Dobrým. Věřím, že bychom znovu hráli o postup, takže nás to všechny velmi mrzí.

Jakou máte v soutěži vůbec motivaci? Neberete to jako ztracený rok?

Jedním z důvodů, proč hraju fotbal, je snaha udržet si dobrou kondici a být fit, Dělám vše stejně, jako kdybychom hráli ve vyšší soutěži. Tréninky mají dobrou úroveň, ale je pravda, že zápasy nás příliš neprověří. Je to škoda hlavně kvůli mladším klukům, kteří mají nejlepší roky před sebou. Tahle situace jejich vývoj brzdí.

Původně měli někteří mladí hráči odejít na hostování do vyšších soutěží. K tomu nakonec nedošlo?

Pro naše mladé hráče je to opravdu nešťastné. Má to ale dvě roviny. Hráči B týmu registrovaní pod FK Robstav měli zažádáno o přestup do odpovídající soutěže. Přestup jim ale bohužel nebyl umožněn.Hráči s registrací pod TJ Přeštice měli od klubu volnost k přestupům. Několik jich opravdu přestoupilo a je to tak dobře. Stále je považujeme za své a střídavě s námi i trénují. Celkově byl o naše hráče velký zájem, ale hodně kluků se rozhodlo v téhle těžké situaci svým setrváním pomoct klubu, který je vychoval, což je úctyhodné.

Máte na svém kontě 30 branek. Cílíte na nějakou metu?

Žádnou metu nemám, ale měl bych se zlepšit v úspěšnosti proměňování šancí. Těch branek mohlo být mnohem více a občas se mi kluci smějí, co všechno jsem schopný zazdít.Vy jste na západě Čech prošel řadou klubů v nižších soutěžích.

Na jaké angažmá nejraději vzpomínáte?

Rád vzpomínám na všechna. Těžko říct, kde to bylo nejlepší. V Klatovech jsem prošel celou mládeží a dostal jsem tam šanci ještě v dorosteneckém věku v divizi mužů. Nebyl jsem na to tehdy moc připravený, ale byla to dobrá zkušenost.

Pak přišla tehdy ambiciózní Koloveč.

Tam jsme měli tým plný zkušených hráčů a dařilo se mi tam i střelecky. Navíc pro mě jako fanouška Slavie bylo skvělé zahrát si s bratry Doškovými nebo Petrem Vlčkem, tedy hráči, kterým jsem dříve fandil u televize. Rád vzpomínám i na místní kluky, se kterými se občas potkávám.

A v divizi jste dosáhl úspěchu i s Chrástem.

Ten nemůžu vynechat. Byla tam skvělá parta a celkem se nám dařilo i výsledkově. Třetí místo z pozice nováčka divize byl úspěch a na některé večery v hospůdce na chrásteckém hřišti asi nikdy nezapomenu.

