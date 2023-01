V úterý 17. ledna se poprvé setkají chlapi TJ Sokol Radnice (nepočítáme – li novoroční proběhnutí). Účastník krajského přeboru na tom není díky solidnímu závěru podzimu nejhůř, jenže tabulka je hodně vyrovnaná a bude záležet doslova na každém bodu. Realizační tým počítá s úterními tréninky v domácím prostředí (tělocvična a výběhy do okolí), ve čtvrtek večer je zajištěn umělý trávník v Rokycanech.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Havránek Václav

Pokud jde o přátelská utkání, vyrážejí Radničtí na hřiště soupeřů. V neděli 29. ledna do Plzně za mladíky SK Petřín, v sobotu 4. února do Horní Břízy, o týden později do Berouna a 19. 2. je naplánované odložené střetnutí poháru v Dlouhém Újezdě. generálkou má být 25. února souboj s Dobřany v Rokycanech a 5. března už do Radnic přijede suverénní lídr soutěže z Tachova!