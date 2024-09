Březina – Raková 1:7 (0:1). Aktéři marně čekali na indisponovaného rozhodčího a píšťalky se ujal bývalý sudí Pavel Janda. V první půli se radovali hosté po trefě kapitána Procházky, jenže hned po obrátce Yermakov vyrovnal. Favorit reagoval rychle a obranu domácích rozvrátili Svěchota, Běle, Bartoš, Vrba a dvakrát Konopásek.

Kakejcov – Hrádek 5:1 (4:0). Slavia se dočkala prvního zisku až ve třetím kole, ale stálo to za to. Pjosa, po něm dvakrát Michálek a před odchodem do kabin i Vajner zařídili pohodlný náskok proti nekompletnímu soupeři. Vereha sice korigoval, leč poslední slovo měl domácí Beran.

Mirošov – Mýto B 1:1 (0:1). Remízový víkend jižanů (smírně hrála i rezerva dospělých a žáci) odstartoval inkasovaný gól z kopačky Matěje Lenka. V 72. minutě se však domácí radovali zásluhou Tomáše Beránka a přestože vzápětí musel pod sprchy Jiří Hrabák, dělbu bodů udrželi.

Radnice B – Cheznovice 2:2 (0:2). Zkušení hosté udeřili v prvním poločase dvakrát Michalem Veverkou. Rovněž na straně TJ Sokol byl střelec jediný – Šimon Huttr nejprve proměnil penaltu a hned na to srovnal krok.

Strašice B – Holoubkov 3:2 (2:1). Záloha Spartaku je oživením okresní ligy. Inkasovala sice v 16. minutě (Aubrecht), ale Bartišek s Hrabalem stav otočili. Teplý sice vyrovnal, jenže Pigula pět minut na to vsítil vítězný gól.

Dobřív – Skomelno 4:0 (2:0). Posvíceneckou výhru jistil dvěma zásahy Turek, jednou přispěli Mada a Sekyra.

Ve 4. kole: sobota 7. září nabídne pět zápasů se začátkem v 17 hodin: Mýto B – Strašice B, Raková – Radnice B, Hrádek – Dobřív, Skomelno – Březina a Cheznovice – Mirošov.

V neděli čtvrté dějství vrcholí soubojem Holoubkov – Kakejcov.