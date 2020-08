Sportovním talentům z Rumpoldu budou navíc k dosažení cíle pomáhat i kouzla a čáry. Své síly totiž spojili se Saxanou.

„My jsme několik let zpět jako Rumpold zpět fungovali na řadě sportovních akcí, hlavně těch fotbalových, ale pár let zpět to ustalo. V momentě, kdy jsme dostali tuto nabídku, tak jak stárneme, měli jsme málo hráčů. Proto jsme se spojili se Saxanou, v podstatě s nadsázkou lze říci, že to bylo vynuceno situací, kdy mladí běhat za míčem nechtějí a staří už nemůžou. Takže cca šest lidí z každého podniku nastoupí proti soupeřům,“ říká šéf Rumpoldu Pavel Černý, který pravděpodobně navlékne i kapitánskou pásku na hřišti.

Nikdo z místních borců prý žádnou vyšší fotbalovou soutěž nehraje a lidé z Rumpoldu prý nemají bohužel ani čas se potkávat ještě po práci na tréninku. Přesto si věří na vítězství.

„Každý hráč má svůj vlastní individuální program. My jsme lidi zkušení a nebojíme se vůbec nikoho. Já jsem společně s nejvyšším vedením vydal příkaz, že to musíme hlavně přežít. Zahrát si, proběhnout se, prostě legrace. Je to i tak trochu team-building pro nás. Myslím, že to je dobrý počin, protože času, kdy se lidé vidí mimo práci je vážně málo,“ vysvětlil Černý.

A co Saxana, se kterou tvoří pracovníci Rumpoldu společně jeden tým, připravila si na zářijový turnaj nějaká kouzla?

„Tak u nás je to tak, že jeden z hráčů hraje na řekněme hobby úrovni a ostatní jsou amatéři. Já budu bohužel v termínu zaměstnanecké ligy na dovolené, ale jinak bych si s kluky kopnout šel, i když já jsem spíš přes hokej. Spojení dvou firem v jeden tým bude snad výhodou oproti soupeřům a tuším, že dorazí i hodně fanoušků,“ věští z křišťálové koule ředitel společnosti Saxana Group Marek Šott.

A jaká je taktika hry? Budou hrát naplno a nebo by někdy „prodali“ nějaký zápas soupeři?

„Všichni dostali pokyn, že pokud budou hrát proti našim klientům, tak mohou maximááálně remizovat,“ dodává a směje se.

Autor: Ing. Martina Burda

Zdroj: Deník